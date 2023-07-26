İş Yeri Kira Kontratı Nasıl Yazılır? Kira Sözleşmesi Nasıl yapılır? 2023
Kira sözleşmeleri artık çok kolay bir şekilde vatandaşlar tarafından hazırlanmaktadır. Ancak hazırlanan birçok kira kontratı yanlış bir şekilde hazırlandığından dolayı kişilere hukuki olarak sorunlar çıkartmaktadır. Sizler için detaylı olarak nasıl iş yeri kira kontratı yazılır anlatıyoruz!
Kiracı ve kiralayan kişi arasında hukuki problemler yaşanmaması için ilk adımda hazırlanması gereken şey uygun formatta hazırlanmış bir kira kontratıdır. Eğer iş yerinizi veya evinizi bir vatandaşa kiralıyorsanız kiracı olarak detaylı bir kira sözleşmesi hazırlayarak iki tarafında imzalamasını sağlamalısınız. İş yeri kira sözleşmesi hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler nelerdir?
İŞ YERİ KİRA KONTRATI HAZIRLAMA 2023
Türk Borçlar Kanunu(TBK)'na göre kira kontratı: "Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir." olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre kiracıların, kiralayan kişilerle detaylı bir sözleşme hazırlaması büyük önem arz etmektedir.
İŞ YERİ KİRA KONTRATI HAZIRLARKEN KONTRATA EKLEMENİZ GEREKEN KONULAR
- Kira Bedeli
- Kira bedelinde KDV
- Kira ödeme zamanı
- Kira Bedeli Artış Oranı
- Depozito
- Sözleşme Süresi
- Kira Şerhi
- Fesih Şartları
- Gayrimenkul Büyüklüğü ve Tapu bilgileri
- Tadilat
- Kiralama Amacına Uygun Kullanım
- Alt Kiraya Vermek
- Damga vergisi, çevre temizlik vergisi ve tapuda şerh masrafları
- Aidat ve sair giderler
İş Yeri Kira bedelinin banka veya PTT üzerinden ödenmesi 268 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre zorunludur. Ayrıca kira bedelinin net veya brüt olduğunu belirtmeniz ileride doğacak vergi yükümlülükleri açısından önem arz ediyor.