İş Yeri Kira Kontratı Nasıl Yazılır? Kira Sözleşmesi Nasıl yapılır? 2023

Kiracı ve kiralayan kişi arasında hukuki problemler yaşanmaması için ilk adımda hazırlanması gereken şey uygun formatta hazırlanmış bir kira kontratıdır. Eğer iş yerinizi veya evinizi bir vatandaşa kiralıyorsanız kiracı olarak detaylı bir kira sözleşmesi hazırlayarak iki tarafında imzalamasını sağlamalısınız. İş yeri kira sözleşmesi hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler nelerdir?

İŞ YERİ KİRA KONTRATI HAZIRLAMA 2023

Türk Borçlar Kanunu(TBK)'na göre kira kontratı: "Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir." olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre kiracıların, kiralayan kişilerle detaylı bir sözleşme hazırlaması büyük önem arz etmektedir.

İŞ YERİ KİRA KONTRATI HAZIRLARKEN KONTRATA EKLEMENİZ GEREKEN KONULAR

Kira Bedeli

Kira bedelinde KDV

Kira ödeme zamanı

Kira Bedeli Artış Oranı

Depozito

Sözleşme Süresi

Kira Şerhi

Fesih Şartları

Gayrimenkul Büyüklüğü ve Tapu bilgileri

Tadilat

Kiralama Amacına Uygun Kullanım

Alt Kiraya Vermek

Damga vergisi, çevre temizlik vergisi ve tapuda şerh masrafları

Aidat ve sair giderler

İş Yeri Kira bedelinin banka veya PTT üzerinden ödenmesi 268 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre zorunludur. Ayrıca kira bedelinin net veya brüt olduğunu belirtmeniz ileride doğacak vergi yükümlülükleri açısından önem arz ediyor.