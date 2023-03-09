İstanbul'da 1.5 milyon konut taşınacak! Nereye taşınacak? Ne kadar alan lazım? Bakan Kurum'un açıklamaları...

İSTANBUL’DA 1.5 MİLYON KONUT NEREYE TAŞINACAK?

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kurum şunları ifade etti:

- İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölüm var. Bunlardan acilen dönüşmesi gereken 300 bininin dönüşmesi için şu an İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettirdiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. O riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz rezerv alanları var. Şehrin içindeki 1,5 milyon riskli binayı belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Avrupa hem Anadolu yakasına taşıyacağız.