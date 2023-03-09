İstanbul'da 1.5 milyon konut taşınacak! Nereye taşınacak? Ne kadar alan lazım? Bakan Kurum'un açıklamaları...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki riskli yapıların taşınmasını gerektiğini söyledi. Peki 1.5 milyon konut nereye taşınacak? Binaların taşınabilmesi ne kadar alana ihtiyaç var?
Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra hangi binaların sağlam olup olmadığını konusu daha çok merak konusu oldu. İstanbul'da 1.5 milyon konutun taşınacağını söyleyen Bakan Kurum, detayları katıldığı bir TV programında anlattı. Konutlar nasıl taşınacak? İşte detaylar.
İSTANBUL’DA 1.5 MİLYON KONUT NEREYE TAŞINACAK?
Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kurum şunları ifade etti:
- İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölüm var. Bunlardan acilen dönüşmesi gereken 300 bininin dönüşmesi için şu an İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettirdiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. O riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz rezerv alanları var. Şehrin içindeki 1,5 milyon riskli binayı belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Avrupa hem Anadolu yakasına taşıyacağız.
KONUTLARIN TAŞINMASI İÇİN NE KADAR ALAN LAZIM?
İstanbul'daki kentsel dönüşüm projesi için 130 milyon metrekare rezerv alan gerektiğini belirten Kurum, "500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanda, 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, İstanbul'a ilave nüfus getirmeden, 500 binini de olduğu yerde yapacağız." ifadelerini kullandı. Ayrıca detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.