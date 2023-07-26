Kira Gelir Vergisi Taksit Yapan Bankalar Hangileri? En Avantajlı Hangi Banka Yapıyor?

Kira geliri elde eden her Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı bu gelirinin vergisini ödemekle yükümlüdür. Kira gelir beyannamesi yaparak kira geliri verginizi her yıl Mart ayında ödemeniz gerekiyor. Eğer konut, iş yeri, arsa veya arazi gibi mülkleriniz varsa ve bunları kiraya veriyorsanız bu konu sizi özellikle ilgilendiriyor.

Kira Gelir Vergisi Nedir? Nasıl Taksit ile Ödenir?

Gelir Vergisi kanunlarına göre vatandaşlar sahip olduğu bir mülkü başka bir vatandaşa kiraya verirse bu işten kazandığı paranın bir kısmını devlete vergi olarak ödemekten yükümlüdür. Bu olaya Kira Geliri Vergisi deniyor. Kira gelir vergisi ödeyebilmek için öncelikle vergi dairesine giderek veya E-devlet üzerinden Kira Gelir Beyannamesi doldurmanız gerekli. Beyannameyi doldurduktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) üzerinden "Hazır Beyan Sistemi" kullanarak vergi dairelerine uğramadan online bir şekilde ödeyebiliyorsunuz.

Kira Gelir Vergisi Ödemek İçin Anlaşmalı Bankalar Nelerdir?

Kira gelir verginizi kredi kartınız ile ödeyebilirsiniz. Anlaşmalı bankalar ise şunlardır:

Akbank T.A.Ş

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ALTERNATİFBANK A.Ş.

ANADOLUBANK A.Ş.

DENİZBANK A.Ş.

QNB FİNANSBANK A.Ş.

HSBC BANK A.Ş.

ING BANK A.Ş.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ODEA BANK A.Ş.

ŞEKERBANK T.A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. (PTT)

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.

Bu bankalar arasında Kira Gelir Vergisi taksiti yapanlar ise şu şekilde: