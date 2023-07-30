Kira sözleşmesi yoksa ne olur? Sözleşmesi olmayanlar dikkat!

Kira sözleşmesi yoksa ne olur? Kiracılar haklarına sahip olabilir mi? Ev sahibim kontratım yok diye evden çıkarabilir mi? gibi sorular son zamanlarda çok fazla sorulmakta. Türkiye'de kira sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na (TBK) ve Türkiye'deki kira mevzuatına göre düzenlenmektedir. Kiralama işlemleri TBK'nın 299-369. maddelerinde düzenlenen kiralama hukuku kurallarına tabidir.

KİRA SÖZLEŞMESİ YOKSA NE OLUR? NELERLE KARŞILAŞABİLİRİM? HAKLARIMI KULLANABİLİR MİYİM?

Türkiye'de kira sözleşmesi yoksa aşağıdaki durumlar ve kurallar dikkate alınır:

Sözlü Sözleşme: Türk Borçlar Kanunu'na göre, kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılması şart koşulmakla birlikte, sözlü sözleşmeler de geçerli sayılabilir. Ancak kiralama süresinin 1 yıldan uzun olması halinde sözlü kira sözleşmeleri geçerli olmaz ve en az 1 yıllık yazılı sözleşme imzalanması gerekir.

Türk Borçlar Kanunu'na göre, kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılması şart koşulmakla birlikte, sözlü sözleşmeler de geçerli sayılabilir. Ancak kiralama süresinin 1 yıldan uzun olması halinde sözlü kira sözleşmeleri geçerli olmaz ve en az 1 yıllık yazılı sözleşme imzalanması gerekir. Kiralama Süresi: Kiracı, kiralananı belirli bir süre kullanmak isterse ve bu süre 1 yıldan fazla ise taraflar arasında yazılı kira sözleşmesi yapılması gerekir. Aksi halde sözlü kira sözleşmesi olsa dahi yasal sayılmaz.

Kiracı, kiralananı belirli bir süre kullanmak isterse ve bu süre 1 yıldan fazla ise taraflar arasında yazılı kira sözleşmesi yapılması gerekir. Aksi halde sözlü kira sözleşmesi olsa dahi yasal sayılmaz. Kiralananın Durumu: TBK'ya göre mal sahibi, kiraya verirken o varlığı güvenli ve elverişli bir şekilde kiracının kullanımına teslim etmekle yükümlüdür. Sözleşmeli veya sözleşmesiz kiralanan varlığın durumu önemlidir ve mal sahibinin sorumluluğundadır.

TBK'ya göre mal sahibi, kiraya verirken o varlığı güvenli ve elverişli bir şekilde kiracının kullanımına teslim etmekle yükümlüdür. Sözleşmeli veya sözleşmesiz kiralanan varlığın durumu önemlidir ve mal sahibinin sorumluluğundadır. Tahliye ve İhbar Süreleri: Kiracı, kira sözleşmesini feshetmek istediğinde veya malik kiracıyı tahliye etmek istediğinde, TCO'da belirtilen tahliye ve ihbar sürelerine uyulmalıdır. Bu süreler, sözleşmenin varlığına bakılmaksızın geçerlidir.

Kiracı, kira sözleşmesini feshetmek istediğinde veya malik kiracıyı tahliye etmek istediğinde, TCO'da belirtilen tahliye ve ihbar sürelerine uyulmalıdır. Bu süreler, sözleşmenin varlığına bakılmaksızın geçerlidir. Uyuşmazlık Durumu: Kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmazlık çıkması halinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde TBK hükümleri uygulanır. Bu nedenle, kira sözleşmesinin olmaması, anlaşmazlık durumunda daha karmaşık bir sürece neden olabilir.

Sonuç olarak Türkiye'de kira sözleşmesiz kiralama yapmak mümkündür ancak uzun süreli kiralamalarda yazılı kira sözleşmesi düzenlenmesi yasal zorunluluktur. Sözlü anlaşmalarda dahi tarafların hak ve yükümlülükleri TBK hükümleri ile belirlenir ve ihtilaf halinde bu hükümler geçerlidir.

KİRA SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR? KİRA KONTRATI YAPARKEN ÖZELLİKLE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER NELERDİR?

Dengesiz bir şekilde artan kira fiyatları, ev sahibi veya kiracıların dengesiz tutumları ve kanunen haklarımızın korunması açısında kira kontratı yapmak büyük önem arz etmekte. Sizler için Kira Kontratı nasıl yapılır? İş yeri kira sözleşmesi nasıl hazırlanır? detaylı bir şekilde yazdık.