Kira tespit davası dilekçe örneği yazmak son dönemlerde çok popüler olmaya başladı. Ekonomik dalgalanmalar kiracı ve ev sahibi arasında birçok probleme yol açıyor. Sizler için Kira tespit davası dilekçe örneği hazırladık.

Kira tespit davası dilekçe örneği nasıl yazılır?

İSTANBUL (…) Sulh Hukuk Mahkemesine

SAYIN HAKİMLİĞE

Davacı: ……. (T.C. No…….)

AVUKAT: ..................

Adres: .............................

Davalılar: …….. (T.C. No:…….)

DAVA DEĞERİ: .. TL

DAVA KONUSU: Bu dilekçemizde, Türk Borçlar Kanunu'nun 344/3 maddesi kapsamında, yeni kira döneminin sonunda … TL olarak kira bedelinin tespitine ilişkin talebimizle, fazla alacaklarımıza zarar verilmemesini istemekteyiz.

AÇIKLAMALARIMIZ:

Davalı müvekkile ait …………………………………………… yerinde bulunan mülkte bu kira döneminin başlangıç tarihi …. olarak belirlenmiştir. Davalı şu anda söz konusu mülkte … TL kira ücreti ödemektedir. Aşağıda detayları açıklanacağı üzere, bu kira ücreti mevcut düzenlemelerle kıyaslandığında oldukça düşüktür ve sayın mahkeme tarafından talebimiz doğrultusunda yenilenmelidir. Bu nedenle davanın mahkemeye taşınmasına karar verdik.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344/3 maddesi uyarınca: "Taraflarca bu hususta anlaşma yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın, beş yıllık süreyle kira kontratları uzun süreli ve beş yıllık süre sona erdikten sonra yenilenirse, her beş yılda bir sonunda yargıç tarafından belirlenir. İki aylık ortalamalara göre değişen oran, kiralanmış malın durumu ve karşılaştırılabilir kira fiyatları göz önünde bulundurularak adalet ilkesine uygun olarak tespit edilir. Bu şekilde belirlenen kira bedeli, sonraki beş düzenlemesinin her birinde önceki paragraflardaki ilkeler doğrultusunda değiştirilebilir. Karar yoktur. Zira Yargıtay bir içtihatında; Somut olayda; 10.03.2008 tarihli başlangıç tarihinden itibaren 5 yıllık 5 yıl için kira sözleşmesinin unsurları arasında çelişki olamaz. Kira sözleşmesinin özel şartı, kira süresinin 5 yıl olması ve 5 yıl süreyle uzatılacağıdır; 7. maddeye göre dizi filmin kira bedeli ilk 3 yıl için 9.000 TL ve yönetici 3 yılın sonunda seyri düzenledi. Kira süresinin başlangıç tarihi 10.03.2008 olduğu ve 5 yıl sonraki kira bedelinin tespitine ilişkin talep edilen sürenin davalı kiracının tacir olup olmadığına bakılmaksızın hak ve adalet dönemi olduğu anlaşılmaktadır. Y.İ.B.K. tarihli 18.11.1964 ve 2/4 sayılı kararında “hak ve adalet” ilkesinin belirlenmesi ve kira parası, varsa ön örnek kira sözleşmelerinin aslı veya dosyaları, bilirkişi tarafından kiralanmış olan taşınmazın dosyası ve tarafların örnekleri alınarak birbirleriyle ayrı ayrı karşılaştırılmalı ve sonuçlar somutlaştırılmalıdır. Kiralanan mala etki eden tüm ölçüleri ayrı ayrı göz önünde bulundurarak (konum, çevre, sınırlamalar, kullanım türü, kiralama başlangıç tarihi, kiralama süreleri, vb.) kiralanacak olan istenen kira süresi sonunda kira parasını boş getirebilecek olan kira parasının belirlenmesi gerekmekte ve yargıç tarafından bu kira parası dikkate alınarak makul bir kira bedeli belirlenmelidir..." (Yargıtay 3. HD. 2017/8186 E., ve 2019/5879 K) şeklinde ifade edilmiştir ve kira bedelinin nasıl belirleneceği açıklanmıştır.

Bu sınırlar konusunda bir anlaşmaya varılmış olması durumuna bakılmaksızın, tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık değişim oranı, kiralanmış mülkün durumu ve karşılaştırılabilir kira fiyatları dikkate alınarak, uzun süreli koruma sağlayan kira sözleşmelerinin veya beş yıl süreyle yenilenen kira sözleşmelerinin adil bir gözden geçirme talep edebileceği yapılar oluşturulabilir. Zira, ekteki bağlantıyı içereceksiniz ve ………..'ın görsellerini ekleyeceksiniz, ortalama kira fiyatlarından da görüleceği üzere, mülkün bulunduğu bölge neredeyse … TL'nin altında kira alınamamaktadır. (Kaynak:………..(Erişim Tarihi……….)). Bu nedenle, …….. TL olarak belirlenen kira bedeli, yaşamın olağan varlığına aykırıdır.

Bu nedenle, yeni kira dönemi sonunda yukarıda sunduğumuz teklifler ve açıklamalarımıza dayanarak, kiralanmış mülkün kira bedelinin…… TL olarak tespitini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: 6098 sayılı TCO, 6100 sayılı HMK ve diğer ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Davalı tarafından sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla, …. İlk kira sözleşmesi, örnek güncel kira fiyatları, Keşif ve bilirkişi incelemesi, Banka kayıtları, Tanık, yemin ve diğer türdeki yasal deliller.

HUKUKİ NEDENLER: TCO'nun 344/3 maddesi uyarınca, fazla alacaklarımıza zarar verilmemesi amacıyla …. Vekâletnamesiyle mahkeme masraflarının ve avukatlık ücretlerinin davalılara bırakılmasını talep ve arz ederiz.

Saygılarımızla,

Vekiliniz ………