Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler: İşte adım adım oy kullanma rehberi

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidecek.

Türkiye genelinde 973 ilçe, bin 94 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. Yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen de ilk kez oy verecek.

Yüksek Seçim Kurulu, oy kullanma rehberi ile oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri adım adım anlattı.

Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda yani adreslerine gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet ya da Seçmen Sorgulama mobil uygulamalarından bu bilgilere ulaşabilir.

Oy kullanırken seçmen bilgi kağıdının yanınızda olması zorunlu değil. Ancak üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası olan kimlik belgenizi yanınıza almayı unutmayın. Bu belge, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi gibi resimli ve resmi nitelikte bir belge olmalı.. Kimlik belgesi olmayan seçmen oy kullanamayacak

Oy kullanma kabinine cep telefonu ile girilmeyecek. Görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı her türlü cihazla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Cep telefonu ve benzeri cihazlar, kabine girerken görevlilere bırakılacak.

Oy kullanırken, tercih ettiğiniz Cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölüme mührü dışarı taşırmadan basın… Pusulalara mühür dışında imza ya da işaret koymayın. Herkes için sadece bir pusula var. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Seçmene, Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oyunuzu kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın. Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına mutlaka imzanızı atın.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen ise oy kullanamayacak.