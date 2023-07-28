Sarımsaklar bozuluyorsa işte bilmeniz gerekenler: Böyle saklanırsa asla bozulmuyor ve küflenmiyor

Sarımsak, dünya genelinde en yaygın kullanılan baharatlardan biridir. Hem lezzet verici hem de sağlık açısından birçok faydası olan sarımsak, uzun süre taze kalabilen bir baharattır. Ancak, zaman zaman sarımsakların bozulduğu gözlemlenmektedir. Peki, sarımsak neden bozulur?

Sarımsak, doğal bir antibiyotik olan allisin adlı bileşik içerir. Allisin, sarımsağın kokusunu ve tadını oluşturan ana bileşendir. Ayrıca, allisin, sarımsağın sağlık yararlarından sorumlu olan bileşiklerden biridir. Ancak, allisin oldukça hassas bir bileşiktir ve hava ile temas ettiğinde hızla parçalanır. Bu nedenle, sarımsaklar hava almayacak şekilde saklanmalıdır.

Sarımsakların bozulmasının bir diğer nedeni ise nemdir. Sarımsaklar nemli ortamlarda saklandığında, üzerinde küf oluşabilir. Küf, sarımsağın yapısını bozar ve içindeki besin maddelerinin kaybına neden olur. Bu nedenle, sarımsaklar kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır.

Ayrıca, sarımsakların bozulmasına neden olan bir diğer faktör de ışıktır. Sarımsaklar doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında, allisin içeriği azalır ve sarımsakların tadı ve kokusu değişebilir. Bu nedenle, sarımsaklar karanlık bir yerde saklanmalıdır.

SARIMSAK SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Haberturk.com sitesinde yer alan içerikte sarımsak saklama yöntemleriyle ilgili bilgiler paylaşıldı. İşte o bilgiler

Sarımsak Buzdolabında Saklanır Mı?

Sarımsak saklama yöntemlerinde bir de sarımsağı buzdolabında muhafaza etmektir. Buzdolabında ise birkaç farklı yöntemle saklanabilmektedir. Bu yöntemle bir kez uğraşıp sonrasında ihtiyaç olduğunda kolaylıkla sarımsakları kullanabilirsiniz.

Tek tek ayırarak saklama yöntemi:

Sarımsak bilindiği üzere birçok dişten meydana gelen bir yiyecektir.

Bunun için sarımsakları tek tek dişler halinde ayırın.

Diğer bir yöntemde ise tek tek ayırdığınız sarımsakların kabuklarını da soyabilirsiniz.

Gerek kabuğunu soyarak gerekse de soymayarak tercih size kalmış, sarımsakları temiz cam bir kavanoz da hava almayacak şekilde buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Sarımsakları rendeleyerek saklama yöntemi:

Buzdolabında pratik bir şekilde sarımsağı muhafaza etmenin bir diğer yolu da sarımsakları rendelemektir.

Bunun için dilediğiniz kadar sarımsağı tek tek ayırın ve kabuklarını soyun.

Kabuklarını soyduğunuz sarımsakları rende yardımıyla parçalara ayırın.

Rendelediğiniz sarımsakları temiz bir cam kavanoza koyun. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirmek sarımsağın aromasının çıkması ve daha lezzetli hale gelmesi için uygulanacak bir yöntemdir.

Ardından rendeleyerek cam kavanoza koyduğunuz sarımsakları uzun bir süre buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.



Sarımsak Buzlukta Saklanır Mı?

Sarımsak saklama koşullarından biri de buzlukta saklamaktır. Bu işlem hem yemek yaparken büyük bir kolaylık sağlar hem de sarımsağın bozulmasını önleyerek dayanma süresini uzatır.

Bu yöntemde sarımsakları tek tek ayırarak işe koyulmalısınız.

Ardından bu sarımsakların kabuklarını soyun.

Buzdolabı poşetinde ya da vakumlu poşetlere ayırdığınız bu sarımsakları koyun.

İhtiyacınız olduğunda direkt buzluktan alıp kullanabilirsiniz

Bir öneri olarak sarımsağı küçük adetler halinde hazırlayıp buluğa koyun. Ortalama 15-20 diş sarımsağı koymak birkaç ihtiyacı gidermek için yeterlidir sanırım. Buzluktan çıkardığınız sarımsakları buzdolabında da bekletebilirsiniz.