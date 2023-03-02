Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?
Seçmen kaydı sorgulama, yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde, nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki seçmen kaydı sorgulaması nasıl yapılır?
14 Mayıs'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar şimdiden nerede oy kullanacaklarını merak etmeye başladı. YSK ve e-Devlet tarafından vatandaşların hizmetine sunulan 'yurt içi seçmen kaydı sorgulama' ekranı üzerinden kolayca nerede oy kullanacağınızı görüntüleyebileceksiniz. İşte 2023 seçmen kaydı sorgulama ekranı.
SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Seçmen kaydı sorgulama ekranı hem YSK hem de e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Oturdukları şehirlerde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar ise bu iki seçenekten birine giriş yaparak, oy kullanacakları yeri öğrenebiliyor.
İşte adım adım YSK ve e-Devlet seçmen kaydı sorgulama;
YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA
Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.
Eğer seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmanız gerekiyor.
E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA
Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.
Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.