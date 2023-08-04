Sela okunurken şarkı dinlenir mi? Sela okunurken müzik dinlemek günah mıdır?

Sela okunurken şarkı dinlenir mi? sorusu çokça sorulmakta. Sela İslam dinine göre davet anlamı taşımakta ve müslümanlara dini vecibelerini hatırlatmaktadır. Ayrıca cenazelerde ve cuma namazından önce sela okunur. Sela Arapça "Dua" anlamına gelmektedir. Sela İslamda çok değer verilen konulardan biridir. İlk sela, MS 1300 yılında Memluk Sultanı Melik Nasır tarafından yapılmıştır. Bu sela, cuma namazından önce yapılmıştır. 1389 yılında Sultan Malikü'den Salih b. Eşref, sela ezanının akşam ezanı hariç tüm ezanlardan sonra okunmasını emretmiştir.

Sela okunurken şarkı dinlenir mi?

Sela ile ezan arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Sela verilmediği zaman herhangi bir günahı yoktur. Cuma namazı öncesinde sela verme adeti müslümanlara Cuma gününü hatırlatmak amacıyla icra edilmektedir. Peygamberimiz zamanında 'sela' diye birşey bulunmamaktadır. Peygamberimiz döneminde sela adeti yoktur. Sela sonradan ortaya çıkmış bir dini ritüeldir. Bu sebeple sela okunurken şarkı dinlenir mi? sorusunun cevabı evet olarak söylenebilir. Ancak sela İslam dininde kültürel ve adet olarak önemli bir yere geldiğinden dolayı çevrenizde bu durumdan rahatsız olabileceğini düşündüğünüz biri varsa dinlememeniz çok daha iyi olur. Saygı duyulan sela sırasında bu tarz bir harekette bulunmanız hoş karşılanmaz.

Sela Okunurken Nasıl Davranmalıyız?

Sela Cuma namazında önce, cenaze namazlarında ve Hz. Muhammed'in adı geçtikçen sonra getirilen dini bir ritüeldir. Bunun dışında İslam dininde birçok yerde kullanılan sela okunurken dikkatli davranmalıyız. Sela okunurken yaptığınız eylemlere dikkat etmeli ve karşı tarafın saygısızlık olarak görmemesini sağlamalısınız. Genelde sela okunurken kimse şarkı dinlemez ve sessizce selayı dinlerler. Bu sebeple sizin de saygı duymanız ve törende gibi davranmanız gerekir.

Sela Okunurken Müzik Dinlersek Günaha Girer miyiz?

Sela Peygamberimiz döneminde getirilmiş bir şey değil. Sonradan kültürel olarak ortaya çıkmış dini bir ritüeldir. Bu sebeple sela okunurken müzik dinlemek tabi ki günah olmaz. Ancak sela okunan bir törende hareketlerinize dikkat etmeli ve saygılı davranmalısınız. Bu sebeple sela okunurken yapacağınız hareketleri gözden geçirmeli ve dikkatli davranmalısınız. Özellikle cenazelerde sıklıkla okunan sela sırasında ölüye ve yakınlarına saygı dolayısıyla müzik dinlememelisiniz.