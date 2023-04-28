Silah ruhsatı nasıl alınır?

PEKİ SİLAH RUHSATI NASIL ALINIR, HANGİ EVRAK YA DA BELGELERE İHTİYAÇ DUYULUR?

Öncelikle farklı türdeki ateşli silahlar için farklı ruhsat türleri olduğunu belirtmekte yarar var. Bunlar yivli silah olarak nitelendirilen tabancalar ve yivsiz silah kategorisine giren av tüfekleri için alınan ruhsat türleridir. Bu ruhsatların mahiyeti her ne kadar farklı olsa da ruhsat alımı sırasında uygulanan prosedürler birbirine çok yakındır. Fakat biz yine de her iki ruhsat için gerekli olan evrak ve belgeler ile uygulamaları ayrı ayrı aktaracağız.