Soğuk havada çamaşırlar nasıl kurur?

Kış mevsiminde soğuk havalardan dolayı çamaşır makinesinde yıkayıp ardından hızlı bir şekilde kurutmak için birçok kişi internette araştırma yapıyor. Adeta bir dert haline gelen çamaşır kurutmak için bir kullanıcı sosyal medya platformlarından olan Tiktok üzerinden bir video yayınladı.