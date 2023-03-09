Süper lig şifresiz nasıl izlenir? Ücretsiz nasıl izlenir? TOD TV'ye nasıl kayıt olunur?

11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle lige ara verilmişti. Erteleme maçları iki hafta önce başlamıştı. Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada Süper Lig'in ücretsiz yayınlanacağını açıkladı. Peki Süper Lig ücretsiz nasıl izlenir?