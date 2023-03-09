Süper lig şifresiz nasıl izlenir? Ücretsiz nasıl izlenir? TOD TV'ye nasıl kayıt olunur?
Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlarken futbolseverler Süper Lig'in şifresiz nasıl izleneceğini merak etmeye başladı. Süper Lig heyecanı yarın kaldığı yerden devam edecek. Peki Süper Lig maçları nasıl ücretsiz izlenir? TOD TV'ye nasıl kayıt olunur?
11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle lige ara verilmişti. Erteleme maçları iki hafta önce başlamıştı. Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada Süper Lig'in ücretsiz yayınlanacağını açıkladı. Peki Süper Lig ücretsiz nasıl izlenir?
SÜPER LİG KAÇ GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ İZLENECEK?
Bakan Kasapoğlu, beIN Group'la yaptığı toplantıda Süper Lig maçlarının iki hafta boyunca ücretsiz yayınlanacağını açıkladı. Yapılan açıklamada 3-13 Mart 2023 arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının tamamının şifresiz yayınlanacağını söylendi.
SÜPER LİG ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR? TOD TV'YE NASIL KAYIT OLUNUR?
TOD TV, beIN Media Group tarafından kullanıcılara sunulan bir dijital içerik platformudur. Futbolseverler TOD TV internet sitesi üzerinden Ücretsiz İzle butonuna tıkladığında hiçbir kart bilgisi girilmeden ad-soyad, e-mail ve telefon numarasıyla kayıt olabilecek.
SÜPER LİG'DE 25. HAFTA PROGRAMI
10 Mart 2023
Giresunspor v Fatih Karagümrük | 20:00
11 Mart 2023
Antalyaspor v Kayserispor | 16:00
Galatasaray v Kasımpaşa | 19:00
12 Mart 2023
MKE Ankaragücü v Alanyaspor | 13:00
Trabzonspor v Adana Demirspor | 16:00
Başakşehir FK v Beşiktaş | 19:00
13 Mart 2023
İstanbulspor v Sivasspor | 20:00