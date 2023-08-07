Tarayıcınız kuruluşunuz tarafından yönetilmektedir hatası çözümü 2023 Güncel

"Tarayıcınız kuruluşunuz tarafından yönetilmektedir" hatası genellikle bir internet tarayıcısı açıldığında veya bir web sitesine erişmeye çalışırken karşılaşılan bir hatadır. Bu ifade tarayıcının varsayılan arama motorunun veya ana sayfasının değiştirilmiş olduğunu gösteren bir durumu açıklar. Sizler için bu uyarıyı nasıl kaldırabileceğinizi araştırdık ve aktardık!

TARAYICINIZ KURULUŞUNUZ TARAFINDAN YÖNETİLMEKTEDİR HATASI KALDIRMA

Bu tür bir hata genellikle kötü amaçlı yazılımlar veya bazı üçüncü taraf yazılımlar tarafından bilgisayarınıza kurulan tarayıcı eklentileri veya araç çubukları nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu yazılımlar tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek arama motorunu, ana sayfayı veya yeni sekme sayfasını istenmeyen bir siteye yönlendirir. Chrome tarayıcınız kuruluşunuz tarafından yönetilmektedir uyarısını kaldırabilmek için aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz:

Eklentileri ve Araç Çubuklarını Kontrol Etme: Tarayıcınızdaki eklentileri ve araç çubuklarını kontrol ederek istenmeyen veya güvenilir olmayan eklentileri kaldırın.

Tarayıcınızdaki eklentileri ve araç çubuklarını kontrol ederek istenmeyen veya güvenilir olmayan eklentileri kaldırın. Tarayıcı Ayarlarını Kontrol Etme: Tarayıcınızın ayarlar bölümünde ana sayfa, arama motoru ve yeni sekme ayarlarını kontrol edin. Eğer bu ayarlar istenmeyen bir siteye yönlendiriyorsa, doğru ayarlara geri döndürün.

Tarayıcınızın ayarlar bölümünde ana sayfa, arama motoru ve yeni sekme ayarlarını kontrol edin. Eğer bu ayarlar istenmeyen bir siteye yönlendiriyorsa, doğru ayarlara geri döndürün. Kötü Amaçlı Yazılım Taraması: Bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlara karşı tarayarak olası zararlı yazılımları tespit edip temizleyin. Güvenilir bir antivirüs veya anti-malware programı kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlara karşı tarayarak olası zararlı yazılımları tespit edip temizleyin. Güvenilir bir antivirüs veya anti-malware programı kullanabilirsiniz. Tarayıcıyı Sıfırlama: Sorun devam ederse, tarayıcınızı sıfırlama veya varsayılan ayarlara geri döndürme seçeneğini deneyebilirsiniz.

Sorun devam ederse, tarayıcınızı sıfırlama veya varsayılan ayarlara geri döndürme seçeneğini deneyebilirsiniz. Tarayıcı Güncellemesi: Tarayıcınızı en son sürüme güncellemek, güvenlik açıklarını kapatmak ve istenmeyen yazılımlardan korunmak için önemlidir.

Genel olarak, bu tür sorunları çözmek için dikkatli bir şekilde adımları izlemek ve güvenilir kaynaklardan alınan yazılımları kullanmak önemlidir.

DÜZENLİ VİRÜS TARAMASI YAPMAYI İHMAL ETMEYİN!

PC ve MAC bilgisayarlarınızda düzenli olarak virüs taraması yapmanız büyük önem arz etmektedir. Bilgisayarımızı kullanırken girdiğimiz internet siteleri, torrent dosyalar ve crack programlar bilgisayarımıza virüs bulaşma ihtimalini artırmaktadır. Bu sebeple orijinal bir antivirüs programını bilgisayarınıza kurarak düzenli olarak temizleme işlemi yapmalısınız. Aksi taktirde kötü niyetli saldırganlar kredi kartı şifrelerinize, kişisel bilgilerinize, özel dosyalarınıza erişebilir veya bilgisayarınızı kötü amaçlı saldırılar için kullanabilir.