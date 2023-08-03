Tatlı karpuz nasıl seçilir? Bu yöntemleri bilmeden karpuz almayın!

Tatlı karpuz nasıl seçilir? sorusunu 2023 yılında hala soranların olması çok doğal çünkü en iyi karpuzu seçebilmek gerçekten bir yetenek. Ancak bu yetenek sonradan da öğrenilebilir. Yaz aylarında şöyle kıpkırmızı, sulu ve buz gibi bir karpuzu seçebilme yeteneğine sahip olduğunuzda dünya sizin için biraz daha iyileşecek demektir. Tatlı karpuz nasıl seçilir gelin birlikte madde madde inceleyelim.

TATLI KARPUZ NASIL SEÇİLİR? EN TATLI KARPUZU SEÇERKEN NE YAPMALIYIZ?

Öncelikle karpuz seçerken karpuzu alacağınız yeri seçmeniz gerekli. Kötü karpuzlar satan bir manav veya pazar satıcısında ne kadar iyi karpuz seçme yeteneğiniz olsa bile her şekilde başarısız olursunuz. Bu konuda en iyi karpuz satan yerleri bulmak için etrafınızdaki insanlara danışmanı en doğru yöntem olacaktır.

ALT KISMI SARI OLAN KARPUZLAR İLK ÖNCELİĞİNİZ!

Karpuzlar yerde yetişen meyvelerdir. Bu sebeple toprakla gelişim süreçlerinde çok fazla temas ederler. Karpuzların yerle temas ettikleri alt kısımları gün geçtikçe sararmaya başlar. Karpuz seçerken alt kısmı en fazla sararmış karpuzu seçmelisini. Bu sayede en olgun ve en sulu karpuzu seçmiş olursunuz.

KARPUZUN BOYUTU HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR!

Eğer bu yazıyı 1900'lü yıllarda yazıyor olsaydık muhtemelen size en büyük karpuzu almanızı söylerdik. Maalesef artık karpuzların hormonları bozularak büyük karpuzlar elde edilmeye çalışıldığı için bu yöntem doğru değil. Seçeceğiniz karpuzun ne en küçük ne de en büyük olmamasına dikkat edin.

KARPUZLARIN SAPLARINA DİKKAT EDİN SİZE ÇOK ŞEY SÖYLÜYORLAR!

Alacağınız karpuzun olgun ve sulu olmasını istiyorsanız sapına çok dikkat etmelisiniz. Tatlı karpuz nasıl seçilir sorusunun cevaplarından biri bu. Kuru bir sapa sahip karpuzu bulduysanız tatlı karpuz yemeye çok yaklaştınız demektir.

BUNU ASLA YAPMAYIN! BURNUNUZ KARPUZ SEÇİMİNDE HİÇBİR İŞE YARAMAZ!

Karpuz seçerken karpuzu koklayan kişileri manavda veya pazarda çok kez görmüşsünüzdür. Sizce karpuzu koklamak onun en iyi karpuz olduğunu anlamak için bir yol mu? Tabi ki hayır! Eğer kavun seçecekseniz koklamanız çok etkili olacaktır ancak karpuz için aynı durum geçerli değil. Boşu boşuna karpuz koklayarak vakit kaybetmeyin!