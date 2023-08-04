Valorant hassasiyet ayarı nasıl yapılır? Valorant DPI ayarı değiştirme!

Valorant hassasiyet ayarı nasıl yapılır? konusu son zamanlarda oyuncuların aklında bulunuyor. Valorant oyuncuları mouse seçimi yaparken ve hassasiyet DPI ayarlarını yaparken çok dikkatli olmalılar. Eğer doğru hassasiyet ayarını yapmazlarsa oyun içerisinde başarı göstermeleri çok zor olacaktır. Sizler için en doğru Valorant hassasiyet ayarı nasıl yapılır yazdık!

VALORANT HASSASİYET AYARI YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Valorant hassasiyet ayarı yapmak oyuna başlamadan önce yapmamız gereken en önemli adımlarda biridir. Genelde FPS oyunlarını çok oynayan oyuncuların kendilerine göre alıştıkları bir DPI (hassasiyet ayarı) vardır. Ancak bu değer yine de oyundan oyuna göre değişmektedir. Sizler için en iyi hassasiyet değerini deneme yanılma yolu ile bulmanız gerekmekte. Fakat genel olarak FPS oyunlarında çoğunluğun tercih ettiği Valorant hassasiyet ayarı 600 DPI olarak kabul görmüştür. Bu değeri 800 DPI'ya kadar çıkarabilirsiniz.

VALORANT HASSASİYET AYARI YAPARKEN BUNU YAPMAYIN!

FPS oyunlarında genelde oyuncular mouse hassasiyeti ayarına çok dikkat ederken. Sizlere Valorant hassasiyet ayarı yaparken dikkat etmeniz gereken maddeleri şöyle listeleyebilirim:

Fare hızlandırmasını açık bırakmayın!

Mouse(Fare) seçerken DPI ayarı olan fareleri seçmeye özen gösterin

Kendi ideal DPI değerinizi kendiniz bulun. Herkesin en iyi oynadığı hassasiyet değeri değişkenlik göstermektedir.

değerinizi kendiniz bulun. Herkesin en iyi oynadığı hassasiyet değeri değişkenlik göstermektedir. Eğer hassasiyet ayarınız çok yüksek olursa nişangahınızı düşmana denk getirebilme konusunda daha büyük problem yaşarsınız.

Daha az hassas farelerde ince dokunuşlarla nişan almak yerine kendi el hareketlerinizi oyun ekranı ile koordine ederek daha başarılı bir oyun süreci geçirebilirsiniz.

VALORANT İDEAL HASSASİYET AYARLARI

Valorant oynarken kullanacağınız DPI ayarları değişkenlik göstermekte. Eğer daha yavaş ve hassas bir oyun deneyimi yaşamak isterseniz DPI ayarınızı 400-800 arasında tutmalısınız. Eğer orta derecede bir hassasiyet isterseniz 800-2000 arası bir değerde oyununuzu oynayabilirsiniz. Ancak hızlı ve çok hassas bir şekilde oyun deneyiminizi yaşamak isterseniz bu değeri 2000-3200 arasına çıkarabilirsiniz. Size önerim 2000-3200 arası değerleri kullanmamanız olacaktır. Yavaş ve orta değerler arasında oyun tarzınıza uygun bir DPI ayarı seçerek oyununuza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Yorumlarda hangi DPI ayarını kullandığınızı belirterek birbirimize fikir verebiliriz. İyi oyunlar dileriz.