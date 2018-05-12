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Ne cumhur yıkıcılığı, ne millet bölücülüğü tek çözüm Perinçek!

Mehmet Bedri Gültekin

Mehmet Bedri Gültekin

12 Mayıs 2018, 09:37
Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kanunun öngördüğü 100 bin imzanın toplanacağı üçüncü günün sonunda belli oldu.
Ve bununla birlikte sosyal medyada Perinçek’e saldırıda da bir patlama(!) görüldü. Söylenen şuydu: “Doğu Perinçek’e imza vermeyin. Seçime katılırsa ikinci turda Erdoğan’ı destekler!”
Saldırı bir Gladyo faaliyetiydi. Bir tarafta yolun sonuna gelmiş olan Erdoğan, diğer tarafta ise ABD’nin organize ettiği “Soros muhalefeti” tablosu; sayın Perinçek’in 100 bin barajını aşması durumunda bozulmuş oluyordu.
Baltalama çabaları işe yaramadı. Perinçek’e imza desteği her geçen gün arttı. Vatan Partisi Genel Başkanı 120 bine yakın yurttaşın desteği ile Cumhurbaşkanı adayı oldu.
 
Yalanların sirayet gücü
118.500 imza, Vatan Partisi’nin 24 Haziran seçimleri kampanyasında bütün engellemelere rağmen kazandığı büyük bir zaferdir. Zafer, psikolojik savaş merkezlerini deyim yerindeyse çıldırttı.
Sosyal Medyada tedavüle sokulan yeni yalanlar şöyle oldu:
Yalan 1: “Doğu Perinçek: ‘Türkiye için çıkış yolu Tayyip Erdoğan’sız olamaz!’”
Yalan 2: “Doğu Perinçek: ‘İkinci turda CHP’nin adayı Muharrem İnce’yi desteklemeyeceğiz’ dedi.”
Doğu Perinçek böyle ifadeleri kullanmadı ama Gladyo’nun psikolojik savaşı bilindiği üzere baştan sona yalanlar üzerine kuruludur.
Esad’ın kimyasal silah kullandığı yalanı gibi…
Cumhuriyet gazetesi ikinci yalanı manşet yaptı.
Cem Tv, 11 Mayıs akşamı yayınladığı “Kıral Çıplak” programı sırasında; “Doğu Perinçek: İkinci turda CHP’nin adayını desteklemeyeceğiz” şeklindeki alt yazıyı sürekli olarak geçti.
Cumhuriyet’in manşeti ve Cem Tv’nin alt yazıları Gladyo’nun psikolojik savaş yalanlarının sirayet gücünü gösteriyor.
 
Son sözü gerçekler söyler
Ama öte yandan gerçekler var. Gerçek; Doğu Perinçek’in basın toplantısında kameralar önünde söyledikleridir: Vatan Partisi, Cumhuriyet gazetesine gönderdiği tekzip yazısında Perinçek’in ne söylediğini açıkladı:
“Doğu Perinçek, her hangi bir partinin ya da adayın adını vererek destekleyeceğiz
veya desteklemeyeceğiz şeklinde bir açıklama yapmamıştır.
“Perinçek, önce 2. turda birisini desteklemek gibi bir sorunu olmadığını, çünkü kendisinin ilk iki aday içinde olacağını belirtmiştir. Israrla sorulan sorular üzerine: “Vatan Partisi hiçbir şekilde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ederek iktidar peşinde koşanlarla yan yana olmayacaktır. Biz Atlantik projelerinin peşine takılanlara, FETÖ projelerine ve PKK destekçilerine destek vermeyiz.” şeklinde açıklama yapmıştır. Bu da Vatan Partisinin Türk milletine sunduğu programında yazmaktadır.”
Görüldüğü üzere Doğu Perinçek’in açıklamasında ne bir Parti adı, ne de bir aday adı geçiyor. Partinin politikası açıklanıyor: “Biz Atlantik projelerinin peşine takılanlara, FETÖ projelerine ve PKK destekçilerine destek vermeyiz” diyor.
Bu açıklamadan CHP ve Muharrem İnce’nin hedef alındığı sonucunu çıkaranlar; PKK ve FETÖ destekçiliği ile CHP ve Muharrem İnce’yi aynılaştıranlardır.
Bunun üzerine düşünmesi gerekenler ise, adı geçen Parti ve o Parti’nin Cumhurbaşkanı adayıdır.
 
İktidarı ve muhalefetiyle çöken sistem
Vatan Partisi’nin Türkiye’nin içinde bulunduğu duruma ilişkin tahlili ve ne yapılması gerektiği konusundaki görüşleri ise son derece açıktır.
AKP, 16 yıllık iktidarının sonunda çıkmaza saplanmıştır. Cumhuriyet tarihinin en büyük krizi kapımızdadır. AKP çaresizdir.
Dış politikada, bir yanda Rusya, İran ve Çin ile yan yana görüntüler vermek, öte yandan Suriye’yi vuran ABD füzelerini alkışlamak; ne yaptığını bilmeyen bir iktidarın tavrıdır. Çok ağır tehditlerle yüzyüze olan Türkiye, böyle bir iktidarla yoluna devam edemez.
Öte yandan Cumhuriyet ve Atatürk’le sorunu olan bir iktidar, bu saatten sonra Türkiye’yi yönetemez.
Aslında çöken Atlantik sistemidir. İktidarı ve muhalefeti ile sistemin bütün Partileri, çöküntüden nasiplerini alıyorlar.
AKP için yolun sonu görünmüştür. İktidar Partisi Baskın Seçim’e deyim yerindeyse “kaçtı”. Ama kaçmanın çözüm olmadığını en geç Temmuz ayı içinde görecek.
Öte yandan “Millet ittifakı” adı altında bir araya gelen partiler, çözümü Atlantik Sistemi içinde aradıkları için başarısızlığa mahkûmdurlar.
ABD’nin “Sahadaki kara gücü”nün kapısında derman arayanlar, “evdeki bulgur”dan da olacaklarını göreceklerdir.
Vatan Partisi ise “Ne Cumhur Yıkıcılığı; Ne de Millet Bölücülüğü” diyor.
Çözüm Atatürk Devrimini tamamlamadadır, çözüm Cumhuriyet yıkıcılığının ve bölücülüğün karşısına; Milletin tüm kesimlerini birleştirerek “Tam Bağımsız, Demokratik, Aydınlık ve Üreten Türkiye” programını çıkarmadadır.
Doğu Perinçek, işte bu programın Cumhurbaşkanı adayıdır.


Mehmet Bedri Gültekin
ulusal.com.tr
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