2023 Ağustos ayı aile destek ödemeleri yattı mı? Ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri yatış tarihi

Geçtiğimiz ay 11 Temmuz'da yatırılan aile destek ödemelerinin Temmuz ayında sona ermesi beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararı alındığı söylenmişti.

AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Buna göre; Ağustos ayı aile destek ödemelerinin de benzer şekilde ay ortasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.