2023 Ağustos ayı aile destek ödemeleri yattı mı? Ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri yatış tarihi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yatırılan aile destek ödemeleri normalde haziran ayında son buluyordu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile uzatılan aile destek ödemeleri "2023 Ağustos ayında ne zaman yatacak?" sorusunu sizler için cevaplıyoruz.
Geçtiğimiz ay 11 Temmuz'da yatırılan aile destek ödemelerinin Temmuz ayında sona ermesi beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararı alındığı söylenmişti.
AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Buna göre; Ağustos ayı aile destek ödemelerinin de benzer şekilde ay ortasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
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