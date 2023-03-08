2023 Anneler günü ne zaman? Anneler günü hangi gün? Anneler günü hediyeleri neler?

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü 2023 yılında ne zaman kutlanacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki 2023 Anneler Günü ne zaman?

Anneler bizim için kutsaldır. Bu sebeple de özel günler içinde Anneler Günü ayrı bir öneme sahiptir. Bazılarımız bu günü sevinçle kutlarken bazılarımız da buruk bir şekilde kutlar ve anar.