2023 Anneler günü ne zaman? Anneler günü hangi gün? Anneler günü hediyeleri neler?
Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte anneler gününün ne zaman olacağı soruları merak konusu oldu. Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan anneler günü ne zaman? Hangi güne denk geliyor?
Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü 2023 yılında ne zaman kutlanacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki 2023 Anneler Günü ne zaman?
Anneler bizim için kutsaldır. Bu sebeple de özel günler içinde Anneler Günü ayrı bir öneme sahiptir. Bazılarımız bu günü sevinçle kutlarken bazılarımız da buruk bir şekilde kutlar ve anar.
2023 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜN?
Anneler Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da Mayıs ayının 2. haftası kutlanacak. 14 Mayıs'ta kutlanacak olan Anneler Günü, Pazar günü kutlanacak.
ANNELER GÜNÜNDE ALINABİLECEK HEDİYELER
Anneler Gününde annemize sevgimizi göstermenin en iyi yollardan biri, ona şefkatle ve sevgiyle kucaklamaktır. Peki Anneler Gününde hediye almak isteyenler ne tür hediyeler alabilir? İşte Anneler Günü hediyeleri...
• Buket Çiçek
• Kıyafet
• Parfüm
• Kutu Çikolata
• Küçük Ev Aletleri, Mutfak Eşyaları
• Takılar (Kolye, Küpe, Saat vb.)