2023 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi gün? Babalar Günü hediyeleri neler?
Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte Babalar Gününün ne zaman olacağı soruları merak konusu oldu. Haziran ayının üçüncü haftası kutlanan Babalar Günü ne zaman? Hangi güne denk geliyor?
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Her yıl Haziran ayının üçüncü haftası kutlanan Babalar Günü 2023 yılında ne zaman kutlanacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki 2023 Babalar Günü ne zaman?
Babalar bizim için ayrı bir yere sahiptir. Bu sebeple de özel günler içinde Babalar Günü ayrı bir öneme sahiptir. Bazılarımız bu günü sevinçle kutlarken bazılarımız da buruk bir şekilde kutlar ve anar.
2023 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? BABALAR GÜNÜ HANGİ GÜN?
Babalar Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da Haziran ayının 3. haftası kutlanacak. 18 Haziran'da kutlanacak olan Babalar Günü, Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜNDE ALINABİLECEK HEDİYELER
• Kol Düğmesi
• Kravat
• Parfüm
• Cüzdan
• Ayakkabı
• Hobi Malzemeleri