2023 DSİ başvuru personel alımı sonuçları açıklandı mı? DSİ 1273 sözleşmeli personel alımı sonuçları, sorgulama ekranı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 1273 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. 7 Şubat'ta duyurulması beklenen DSİ personel alımı sonuçları ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki 2023 DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı? Nasıl sorgulanır?
DSİ 1273 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihi 11 Ocak tarihinde başlamış, 23 Ocak tarihinde sona ermişti. Deprem nedeniyle ertelenen başvuru sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?
DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kahramanmaraş depreminin ardından açıklama yapan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, başvuru yapanlar arasında deprem bölgesinde yaşayan insanların olduğunu da belirterek sonuçların açıklanmasını ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
- 06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi olan deprem felaketi, yıkıcı etkisini gösterdiği 10 ilimizle birlikte birçok ilimizi de etkilemiştir. Genel Müdürlüğümüzce 17/01/2023 tarihinde merkez ve taşra teşkilatlarımızın tamamında toplam 1.273 sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılmıştır. Başvuranlar arasında deprem bölgesinde yaşayanların da bulunduğu göz önünde bulundurularak hak kayıplarının önlenmesi ve herhangi bir mağduriyete yol açılmaması amacıyla 7 Şubat 2023 tarihinde açıklanması öngörülen başvuru sonuçlarının açıklanması ileri bir tarihe ertelenmiştir.
DSİ PERSONEL ALIMI SONUCU NASIL SORGULANIR?
Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde www.dsi.gov.tr ayrıca bildirilecektir.