2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet 2023 Hac kuraları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı...

2023 HAC KURALARI ÇEKİLDİ Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 2023 Hac kurasının bugün çekildiği duyuruldu. Binlerce hacı adayının merakla beklediği Hac sonuçları bu akşam saat 22:00 itibariyle öğrenilebilecek.