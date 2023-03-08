2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet 2023 Hac kuraları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı...
Hac kuraları ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenmişti. 15 Şubat'ta çekilmesi planlanan Hac kuralarının ne zaman ve saat kaçta çekileceği belli oldu. İşte detaylar...
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Binlerce hacı adayının merakla beklediği Hac kuralarının ne zaman çekileceğini Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı tarih ve sorgulama ekranı...
2023 HAC KURALARI ÇEKİLDİ Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 2023 Hac kurasının bugün çekildiği duyuruldu. Binlerce hacı adayının merakla beklediği Hac sonuçları bu akşam saat 22:00 itibariyle öğrenilebilecek.
2023 HAC KURASI NASIL SORGULANIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Hac kurasının E-Devlet üzerinden saat 22:00 itibariyle öğrenilebileceği aktarıldı.