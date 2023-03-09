2023 TOKİ kura çekim sonuçlar açıklandı mı? Kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura tarihi belli oldu mu?

2023 TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul'da yapılacak TOKİ kura çekimi için henüz bir tarih belli değil. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan açıklamada kuraların Mart ayı içerisinde tamamlanması beklendiği açıklandı.