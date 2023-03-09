2023 TOKİ kura çekim sonuçlar açıklandı mı? Kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura tarihi belli oldu mu?
Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen TOKİ kuraları ertelenmişti. Milyonlarca insan TOKİ kura çekimlerinin ne zaman olacağını merak ediyordu. Peki TOKİ kura çekimleri ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekim tarihi belli mi?
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Milyonlarca insanın merakla beklediği TOKİ kura çekim tarihleri belli oldu. 7-14 Şubat'ta yapılması planlanan kura çekimleri deprem felaketi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki yeni TOKİ kura çekimleri ne zaman? İşte yeni 2023 TOKİ kura çekim tarihleri ve sonuçları...
2023 TOKİ KURA ÇEKİM TAKVİMİ
Açıklanan yeni takvime kura çekimi 8-14 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.
8-14 Mart 2023 İzmir 12.400 konut
8-9 Mart 2023 Afyonkarahisar 3.169 konut
11 Mart 2023 Edirne 1.363 konut
12 Mart 2023 Kırklareli 1.189 konut
12-14 Mart 2023 Tekirdağ 3.098 konut
2023 TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İstanbul'da yapılacak TOKİ kura çekimi için henüz bir tarih belli değil. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan açıklamada kuraların Mart ayı içerisinde tamamlanması beklendiği açıklandı.