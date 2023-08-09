30 Ağustos Zafer Bayramı kimlere tatil? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

1924 yılında, Çal Köyü yakınlarındaki Dumlupınar'da Cumhurbaşkanı Atatürk'ün katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla ilk kez kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak.Peki 30 Ağustos resmi tatil mi, 30 Ağustos Çarşamba resmi tatil mi, yarım gün mü?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde her yıl resmi tatil olarak kutlanır. 30 Ağustos, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı günü simgeler.

Bu özel gün, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki kararlılığını ve birlik ruhunu kutlamak için düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanır. 30 Ağustos tarihinde resmi kurumlar tatil olup, çeşitli törenler düzenlenir.