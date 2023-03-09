Emeklilere çitfe zam! Emekli maaşları 6.702 liraya kadar çıkacak! İntibak zammı... İşte tüm detaylar!

Emekliler intibak zammının ne kadar olacağını ve ne zaman yasalacağı şimdiden araştırmaya başladı. Emekliler ve memurlar için yapılacak olan toplu sözleşme görüşmeleriyle birlikte 2024 – 2025 senelerinin zamlarıyla iyileştirilmeleri için hazırlıkların başlayacağı ifade edildi.