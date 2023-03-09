Emeklilere çitfe zam! Emekli maaşları 6.702 liraya kadar çıkacak! İntibak zammı... İşte tüm detaylar!
Emeklilerin bir süredir en çok merak ettiği şeylerden biri intibak zammıydı. Peki intibak zammı ne kadar olacak? Ne zaman yasalaşacak?
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Emekliler intibak zammının ne kadar olacağını ve ne zaman yasalacağı şimdiden araştırmaya başladı. Emekliler ve memurlar için yapılacak olan toplu sözleşme görüşmeleriyle birlikte 2024 – 2025 senelerinin zamlarıyla iyileştirilmeleri için hazırlıkların başlayacağı ifade edildi.
İNTİBAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
İntibak yasasının çıkması durumunda emekli maaşlarının 350 TL - 1300 TL arası bir zam alması bekleniyor.
ZAMLA BİRLİKTE GÜNCEL MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?
Bağ-Kur’lu esnafların mevcut maaşı 5.456 TL iken 6.001 TL’ye,
2000 öncesi SSK’lıların maaşları şu an 6.093 TL iken 6.702 TL’ye,
Minimum emekli maaşı 5.500 TL’den 6.050 TL’ye
çıkacağı söylenen ifadeler arasında.