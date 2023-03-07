İkinci dönem ara tatili ne zaman? Okullarda 2023 ara tatil takvimi belli oldu!
Mart ayının gelmesiyle birlikte öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri ara tatilin ne zaman ve kaç gün olacağı. Peki ara tatil ne zaman? Kaç gün sürecek?
Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına yönelik paylaştığı takvimde birinci dönemin ilk ara tatili 14-18 Kasım tarihleri arası yapılmıştı. Öğrenciler ikinci döneme girerken yeni ara tatilin ne zaman olacağını merak etmeye başladı.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. İkinci ara tatil hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2022-2023 eğitim öğretim dönemi 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.