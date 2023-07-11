MFÖ grubu ne zaman kuruldu? MFÖ grubunda kimler var?

Bugün Özkan Uğur’un cenazesinde en çok merak edilen MFÖ grubu oldu. Türk müziğine damga vuran çalışmalara imza atan MFÖ grubunun merak edilmesindeki en büyük pay ise televizyonlarda Mazhar Fuat ve Özkan’ın 25 yıllık arkadaş olduklarına dair olan kavram oldu. 3’linin ne zaman bir araya geldiği ve grubu niçin kurduklarına dair yapılan araştırmaları kolaylaştırdık. İşte MFÖ hakkında her şey...

MFÖ GRUBU NE ZAMAN KURULDU?

Türk pop ve rock müzik grubudur. 1980 yılının yaz aylarında "Merhaba Müzik" müzikali ile Mazhar, Fuat ve Özkan bir araya geldi.

Aslında 3’lü 1965 yıllarında tanıştılar. Birçok gurubun içinde yer almaya çalışan 3’lü grupların dağılmasıyla dağılıyor ve bireysel çalışmalar yapıyorlardı. Ancak 1980 yıllarda bu durum artık değişmişti.

Çünkü 3’lü Türk halkının dikkatini çeken çalışmalara imza attı. 1982 yılında ise grup 1982 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finallerine kalınca artık bir grup olduklarını resmileştirdiler. Akabinde büyük ses getiren Mazhar Fuat Özkan’ın baş harflerinden MFÖ doğdu.

80’ler, 90’lar derken grup 20’li yıllara bile damga vuran güçlü bir duruşla devam etti. Hem grup hem solo çalışmalarını yürüten MFÖ hiç dağılmadı.

Şarkılarının yanı sıra konser şovları halkı eğlendiren güçlü isimler haline geldi. Festivallerin vazgeçilmezi oldular. İlk çıkışları ise Ele Güne Karşı Yapayalnız oldu.

Üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen şarkı halen hit listelerinde yer alıyor. Grupta Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur var. 2023 yılında ise Özkan Uğur verdiği kanser savaşını kaybederek veda etti. Grup 52 yıl sonra ilk kez ayrıldı.

Özkan’a veda sırasında Mazhar Alanson, meşhur oldukları Ele Güne Karşı şarkı sözleriyle milyonları ağlattı.