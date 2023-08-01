Sağlık Ocakları kaça kadar açık? Sağlık ocakları akşam kaçta kapanıyor? 2023 Güncel

Sağlık Ocakları kaça kadar açık? Sağlık Ocakları'nda hangi sağlık işlemlerini yapabiliriz? gibi sorular artmaya başladı. Çünkü günümüzde bir hastaneden randevu almak ve hastaneye gitmek çok zor hale geldi. 15-20 gün sonralara verilen randevular, hastanedeki kalabalık, trafik ve diğer dertlerle hastaneye hasta bir şekilde gitmek gerçekten yorucu oluyor. Bu sebeple Sağlık Ocakları daha fazla tercih ediliyor.

SAĞLIK OCAKLARI KAÇA KADAR AÇIK? SAĞLIK OCAKLARI KAÇTA KAPANIYOR?

Sağlık Ocakları, Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemize kazandırılmış en önemli devlet kurumlarından biri. Sağlık Ocakları sayesinde çok sıra beklemeden hızlıca doktorunuzun karşısına çıkabilir ve muayene olabilirsiniz. Sağlık Ocakları Türkiye genelinde sabah 8 ile akşam 5 arasında açık olmaktadır. 08.00-17.00 saatleri arasında gidebileceğiniz Sağlık Ocaklarında aile hekiminize görünerek hızlıca muayene olabilirsiniz.

SAĞLIK OCAKLARI HAFTA SONU AÇIK MI?

Sağlık Ocakları hafta sonu açık değildir. Hafta içi mesai saatleri arasında Sağlık Ocaklarında muayene olabilirsiniz. Sağlık Ocakları mesai saatleri 2023 08.00-17.00 olarak belirlenmiştir.

SAĞLIK OCAKLARI ÖĞLE ARASI SAATİ KAÇTIR?

Sağlık Ocakları öğle arası saati bazı illerde değişkenlik göstermektedir. Genelde 12.30-13.30 saatleri arasında öğle arası yapan Sağlık ocakları bazı illerde 12.00-13.00 saatleri arasında öğle arası yapmaktadır. Bu konuda detaylı bilgi sahibi olmak için gitmeden önce ilgili sağlık kuruluşunu telefonla arayabilirsiniz.

SAĞLIK OCAKLARI RESMİ TATİL VE BAYRAMLARDA AÇIK OLUR MU?

Sağlık Ocakları sağlık sektörü açısından büyük öneme sahip yerlerdir. Bu yerler sayesinde hızlıca muayenemizi olup sağlık hizmetimizi alabiliriz. Maalesef Sağlık Ocakları resmi tatil ve bayram tatillerinde açık olmaz.

HANGİ SAĞLIK OCAKLARINI KULLANABİLİRİZ?

Her ailenin Sağlık Ocaklarında bir aile hekimi bulunmaktadır. Aile hekiminizi E-devlet üzerinden öğrenerek Aile Hekiminizin bulunduğu Sağlık Ocağı'nda muayene olmanız gerekiyor. Diğer Sağlık Ocakları'nda acil bir durum olmadığı sürece muayene olamazsınız. Kayıtlı olduğunuz Aile Hekimine gitmeden önce Sağlık Ocağını iyi öğrenmeye dikkat edin. Ayrıca gideceğiniz Sağlık Ocağı'nın hangi saatlerde açık olduğunu, hangi günlerde açık olduğunu ve doktorunuzun orada olup olmadığını orayı arayarak öğrenmenizi tavsiye ederiz. Bu şekilde hasta halinizle zorluk çekmezsiniz.