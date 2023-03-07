Yerel seçimler ne zaman? Belediye seçimleri hangi tarihte yapılacak?
Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça yerel seçimlerin ne zaman olacağı büyük merak konusu oldu. Beş yılda bir yapılan ve belediye başkanları ve muhtarların seçildiği yerel seçimler ne zaman? Hangi tarihte?
Her beş yılda bir yapılan yerel seçimler en son 2019'da yapılmıştı. Peki bir sonraki yerel seçimler ne zaman? Seçimler beş yılda bir yapıldığı için bir sonraki yerel seçimler 2024 yılında yapılacak. Peki yerel seçimler 2024'te hangi tarihte yapılacak?
YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?
YSK'nın kararına göre Mahalli İdareler seçimleri, beş yılda bir yapılır ve o yılın mart ayının son pazar günü oy verme günüdür. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenir.
YEREL SEÇİMLER 2024'ÜN HANGİ AYINDA YAPILACAK?
Yerel seçimler son olarak 31 Mart 2019 yılında gerçekleştirildi. Buna göre bir sonraki yerel seçim 31 Mart 2024 tarihinde yapılacaktır.