Yerel seçimler ne zaman? Belediye seçimleri hangi tarihte yapılacak?

Her beş yılda bir yapılan yerel seçimler en son 2019'da yapılmıştı. Peki bir sonraki yerel seçimler ne zaman? Seçimler beş yılda bir yapıldığı için bir sonraki yerel seçimler 2024 yılında yapılacak. Peki yerel seçimler 2024'te hangi tarihte yapılacak?