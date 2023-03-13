Türkiye'de Hizbul-Kontra'yı kim, neden kurdu?

Hizbullah, ‘sol-sağ’ kavgasının yaşandığı 12 Eylül öncesi 1979 yılında Diyarbakır-Batman merkezli oluştu. Etnik yapılı aşırı dinci bir örgüt olarak bir kitapçıda kuruldu ve hızla bölgede etkisini göstermeye başladı. Lider isimler Hüseyin Velioğlu, İsa Altsoy, ve Edip Gümüş’tü. 12 Eylül sonrası da siyasi olarak faaliyetlerini gizli olarak sürdürdüler. Kanlı cinayetlerle sahneye çıkmaları ise PKK’nın Güneydoğu illerimizde yoğun şekilde eylemler yaptığı yıllara denk gelir. Özellikle 1991'den 1994 yılına kadar bölgede faili meçhul cinayetlere imza attılar. Bu eylemleri nedeniyle ‘Hizbulkontra’ olarak da anıldılar.

ABD Gladyosu’nun terminolojisinde “böcek yiyen böcekler” olarak tabir edilen bir yöntemle bu örgüt palazlandı ve PKK’nın önde gelen isimlerine eylemler yaptı. Hizbullah’ı PKK’ya karşı kullanan da Çiller Özel Örgütü elemanlarıydı. Emniyet içindeki bazı gruplar bu örgüte destek vererek kullandı. Bu yöntem halkı kazanmayan ve ezen bir yöntemdi. Aklı verenler de Amerikalılardı… Cinayetler PKK’yı daha da büyüttü. Buna 1994 Ağustos ayında Genelkurmay Başkanı olan Org. İsmail Hakkı Karadayı son verdi.

KARARGÂHI İSTANBUL’DA ÇÖKERTİLDİ

1994 yılından sonra Hizbullah karargahını İstanbul Beykoz’a çekti. İstanbul merkezli eylemlere başvurdu. İnsanlık dışı cinayetlere imza atmaya başladı. Kamuoyunun bildiği İslamcı yazar Gonca Kuriş gibi önemli isimleri kaçırarak işkenceler sonucu öldürdü. Ev bahçe ve bodrumlarına gömdü. 17 Ocak 2000'de Beykoz'daki bir operasyon sırasında lideri Hüseyin Velioğlu öldürüldü. Edip Gümüş ve Cemal Tutar ise sağ ele geçirildi. Hizbullah mahkemesi Aralık 2009'da sonuçlandı. Militan faaliyetler yaptıkları öne sürülerek tutuklanan Hizbullah'ın 23 üyesi, Türk Ceza Kanunu'nda yapılan, mahkeme kararı olmaksızın tutuklu kalma süresini 10 yıl ile sınırlayan tasarı değişikliği doğrultusunda, 4 Ocak 2011'de tahliye edildi. Edip Gümüş kayıplara karıştı.

Bu örgüte yakın isimler 2012 yılında silahlı eylemlerden vazgeçerek siyasi zemine geçti ve HÜDA PAR’ı kurdu… Genel Başkanlığa ise Zekeriya Yapıcıoğlu seçildi.

GAFFAR OKKAN’IN ÜZERİNE GİTTİĞİ ÖRGÜT

Hizbullah’ın çökertilmesinde Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın katkıları büyük oldu. Okkan’ın önemli bir özelliği de Hizbullah operasyonunun temelini atmasıydı. Okkan 24 Ocak 2001 günü Diyarbakır’da son derece profesyonelce hazırlanan bir suikastta 5 korumasıyla birlikte şehit edildi. Eylemi Hizbullah’ın yaptığı iddia edildi.

HİZBULKONTRA’YI YAZDI ŞEHİT EDİLDİ

Hizbullah denilince akla Aydınlıkçıların haftalık haber dergisi 2000'e Doğru’nun Diyarbakır Temsilcisi Halit Güngen gelir. Halit Güngen, 1991-2000 yılları arasında Güneydoğu halkının üzerine bir karabasan gibi çöken Kontrgerillanın kurduğu Hizbullah'ın gerçek yüzünü gün ışığına çıkardı. 21 yaşındaki Güngen, dağ taş demeden Güneydoğu illerini gezerek halka yapılan baskıları ve bunun gerisindeki güçlerin izini sürdü. Bunu da derginin 16 Şubat 1992 tarihli sayısında "Hizbullah, Diyarbakır Çevik Kuvvet Merkezinde eğitiliyor!" başlığıyla kapaktan duyurdu. Haber büyük ses getirdi. Güneydoğu'daki faili meçhul cinayetlerin de faillerinin izini bulmuştu. Haberinden iki gün sonra 18 Şubat günü bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu katledildi. Tetiği ise 4 Ocak 2010 günü 17 kişiyle birlikte tahliye edilen Hizbullahçı Cemal Tutar'ın çektiği iddia edildi.

Kaynak: Aydınlık Gazetesi