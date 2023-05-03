3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük günü mesajları ve sözleri

Türkçülük Günü, 3 Mayıs 1944 tarihinin anıldığı gün olarak kayda geçmiştir. 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı? Tarihçesi ne? İşte 3 Mayıs Türkçülük günü ile ilgili anlamlı, resimli mesajlar ve sözler

# 3 Mayıs Türkçülük Günü # Türkçülük Günü
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3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük günü mesajları ve sözleri - Resim: 1 1 9

3 Mayıs tarihinin gelmesiyle birlikte 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları ve sözleri binlerce kişi tarafından araştırılıp paylaşılmaya başlandı. Türkçülük-Turancılık duruşunu en iyi şekilde yansıtan 3 Mayıs Türkçülük Günü, 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları ve sözleri ile kutlanıyor.

3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük günü mesajları ve sözleri - Resim: 2 2 9

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDİR?

Türkçülük Günü, 3 Mayıs 1944 tarihinin anıldığı gün olarak biliniyor. Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız - Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan "Ankara Nümayişi"ni anmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçüler Günü adını almıştır.

3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük günü mesajları ve sözleri - Resim: 3 3 9

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Taş kırılır, tunç erir ama Türklük ebedidir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük günü mesajları ve sözleri - Resim: 4 4 9

Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.