3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük günü mesajları ve sözleri
Türkçülük Günü, 3 Mayıs 1944 tarihinin anıldığı gün olarak kayda geçmiştir. 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı? Tarihçesi ne? İşte 3 Mayıs Türkçülük günü ile ilgili anlamlı, resimli mesajlar ve sözler
3 Mayıs tarihinin gelmesiyle birlikte 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları ve sözleri binlerce kişi tarafından araştırılıp paylaşılmaya başlandı. Türkçülük-Turancılık duruşunu en iyi şekilde yansıtan 3 Mayıs Türkçülük Günü, 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları ve sözleri ile kutlanıyor.
3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDİR?
Türkçülük Günü, 3 Mayıs 1944 tarihinin anıldığı gün olarak biliniyor. Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız - Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan "Ankara Nümayişi"ni anmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçüler Günü adını almıştır.
3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Taş kırılır, tunç erir ama Türklük ebedidir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.
Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.