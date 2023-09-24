Araç kira gider kısıtlaması 2023 ne kadar? Binek araç gider kısıtlamasına KDV dâhil mi?

Gelir Vergisi Kanunu'nda, sigorta, leasing, amortisman, otopark ve geçiş ücretleri gibi tüm binek otomobil giderleri için düzenleme yaptı. Şirketler de bu harcamalarda sınırlamalarla karşılaştıkları için yakından etkileniyor. Bu sınırlamalar nelerdir? Araç kira gider kısıtlaması 2023 ne kadar?

ARAÇ KİRA GİDER KISITLAMASI 2023 NE KADAR?

Araç kira gider kısıtlaması 2023 ne kadar? sorusunun cevabını vermek için öncelikle; 2023 yolcu araç gideri kısıtlaması nedir? sorusunun cevabını vermek gerekir. Şöyle ki; şirketler faaliyetlerini yürütmek için özel ulaşım araçlarına ihtiyaç duyar. Ticari amaçla satın alınan araçlar şirket giderleri olarak kabul edilir ve bu giderler vergi indirimlerinden yararlanmak için kullanılır.

Binek otomobil gideri kısıtlaması, harcamaların sadece belirli bir kısmının şirket gideri olarak kabul edildiği anlamına gelir. Gelir Vergisi Genel Tebliği'ndeki düzenlemeler uyarınca, araç masraflarının kesinti olarak talep edilmesinde sınırlamalar vardır. Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne göre, ulaşım giderleri vergi matrahından düşülebilir. Satın alma, kiralama ve onarım için yapılan masraflar bu indirim için uygundur.

2023 KISITLAMASI NE KADAR?

Araç kira gider kısıtlaması 2023 yılında, fiyatı 950.000 TL'yi aşan herhangi bir araç için, şirketlere herhangi bir vergi avantajı sunmuyor. 950.000 TL değerinde bir araç satın alırsanız, yalnızca maksimum 440.000 TL KDV ve Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV ) masraf olarak talep edebilirsiniz. Ayrıca, bu tutarı bir kerelik gider olarak talep edebilirsiniz. Kalan tutar ise aylık gider olarak olarak değerlendirilir.

Ayrıca Katma Değer Vergisi ( KDV ) hariç, kesinti için uygun aylık araç kiralama gideri 2023 itibariyle 17.000 TL olarak belirtilmiştir. 17.000 TL'yi aşan herhangi bir tutar, vergi amaçlı gider olarak kabul edilmiyor. Bir binek otomobil satın alırken, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV ve Katma Değer Vergisi (KDV) dahil olmak üzere gider olarak düşülmeye uygun toplam tutar 440.000 TL'dir. ÖTV ve KDV hariç bir binek otomobil satın alırken kısıtlamaya uygun tutar 500.000 TL olarak belirlendi. İkinci el bir araç edinilirken, "iktisap bedeli" olarak bilinen satın alma maliyeti olarak kabul edilen tutar, 2023 yılı için 950.000 TL'lik aynı kısıtlamaya tabidir.