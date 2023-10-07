Bel Ağrısını Tetikleyen Oturma Şekli! Masa başı çalışanlara kötü haber!

Günümüz çağının en yaygın görülen problemlerinden biri de bel ağrısı. Genç yaşlı demeden herkesin belinde ağrı görülebiliyor. Ama masa başında çalışanlar için durum çok daha kötü! Bel ağrısı tetikleyen oturma şeklini sizler için yazdık!

OTURUŞUNUZA ÇOK DİKKAT EDİN! BEL AĞRISI TETİKLEYEN OTURMA ŞEKLİ!

Bel ağrısı bel bölgesinde hissedilen ağrı, sızı veya rahatsızlık hissidir. Hafiften şiddetliye kadar değişen derecelerde olabilen bel ağrısı birkaç gün veya birkaç hafta sürebilir. Genellikle bel bölgesinde hissedilmekle birlikte ağrı, sızı veya rahatsızlık hissi şeklinde de olabilir. Ağrı, kalçalara, bacaklara veya ayaklara yayılabilir.

Kaslarda sertlik veya spazm, hareket kısıtlılığı, duyu kaybı veya karıncalanma, baş dönmesi veya mide bulantısı bel ağrısının eşlik ettiği diğer belirtiler olabilir. Bel ağrısı, her yaştan insanda görülebilse de, 45 yaş üstü yetişkinlerde daha yaygındır. Yaş, obezite, hamilelik, yanlış duruş, ağır kaldırma, tekrarlayan hareketler, kas zayıflığı, travma, bazı hastalıklar (örneğin kanser, enfeksiyon, romatoid artrit) bel ağrısı riskini artıran faktörler arasındadır. Sizler için bel ağrısı tetikleyen oturma şeklini aşağıda yazdık!

BEL AĞRISINA YOL AÇAN OTURMA ŞEKLİ!

Masa başında çalışan kişilerin oturma şekline çok dikkat etmeleri gerekmekte. Çünkü uzun süreli duruş bozuklukları bel ağrısına yol açan en önemli etmenlerden biridir. Bel ağrısına yol açan oturma şekli, bel bölgesindeki doğal eğriliği bozan ve omurgaya fazla yük bindiren bir pozisyondur. Bu pozisyonlar şunlardır:

Bilgisayar başında çalışırken sırtsız bir sandalyede oturmak

Dizüstü bilgisayarı kucakta veya masa üzerinde kullanmak

Sandalyede öne doğru eğilerek çalışmak

Uzun süre aynı pozisyonda oturmak

Sandalyenin yüksekliği veya derinliği ile uyumlu olmayan bir pozisyonda oturmak

BEL AĞRISINI ÖNLEYEN OTURMA ÖNERİLERİ!