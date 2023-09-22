Boy uzatan iğde çekirdeği tozu! İğde çekirdeği tozu ne işe yarar!

İğde çekirdeği tozu sağlığınız söz konusu olduğunda hazine sandığını açan o anahtar olabilir. İğde çekirdeği tozunun boy uzamasına etkisi, ne işe yaradığı ve bilinmeyen faydalarını sizler için hazırladık!

SAĞLIKLI HAYATIN KAPISINI AÇAN ANAHTAR! İĞDE ÇEKİRDEĞİ TOZU NEDİR!

İğde bir meyve türüdür ve bu meyveyi veren ağaç türlerinin genel adıdır. Köklerinde azot depolayabilmesi nedeniyle en çorak topraklarda bile gelişebilir. Ayrıca kuraklığa dayanıklılığı onu erozyon kontrolünde faydalı kılmaktadır. Yıl boyunca yeşil kalır ancak yapraklarını döker. Türkiye'nin ağırlıklı olarak Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde yetişir.

Bağ ve bahçe kenarlarında çit bitkisi olması amacıyla yetiştirilebilir. Sarı veya kahverengi renkte zeytin büyüklüğünde yenilebilir meyvelere sahiptir. Ekşimsi bir tada sahip olan iğde meyvesi genelde çoğu kişinin pek tercih etmediği bir meyvedir. Ancak iğde meyvesi de iğde çekirdeği de aslında bilinmeyen şifa depolarıdır. Bu meyvenin sahip olduğu çekirdek genellikle toz haline getirilip iğde çekirdeği tozu olarak aktarlarda veya baharatçılarda satılmaktadır. İğde çekirdeği tozu faydaları saymakla bitmiyor, gelin birlikte bu faydaları inceleyelim.

İĞDE ÇEKİRDEĞİ TOZU FAYDALARI!

Tıpkı iğde meyvesi gibi iğde çekirdeği de tozu da sağlık açısından oldukça önemli yararlara sahiptir. İşte iğde çekirdeği tozunun faydaları:

Soğuk algınlığı, grip ve benzeri hastalıkları hafifletebilir.

Kemiklerin gelişimine olumlu etkisi vardır.

Kardiyovasküler ve kalp sağlığı açısından önem taşır.

Analjezik özelliklere sahiptir, özellikle kas ve eklem rahatsızlıklarını hafifletmede faydalıdır.

Canlılık hissi verir ve stres ve yorgunluğun etkilerini azaltır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kilo kaybına yardımcı olur.

Cilt bakımı ve saç bakımı rutinlerinde etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Yüksek kolajen içeriği sayesinde hücre yenilenmesini kolaylaştırır.

Belirli bir yaştan sonra düzenli tüketim ile Alzheimer hastalığının önlenmesine yardımcı olur.

İĞDE ÇEKİRDEĞİ TOZU BOY UZAMASINA ETKİSİ!

İğde çekirdeği tozu kemik ve kas gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Çocuklara düzenli olarak iğde çekirdeği tozu içirildiğinde kemik gelişimi sağlanır ve bu da boy uzamasına fayda sağlar. Ancak yetişkin bireylerde bu tozun boy uzatmaya etkisi olduğu herhangi bir bilimsel çalışmayla kanıtlanmamıştır. İğde tozu, vitaminler, mineraller ve lifler gibi besin maddeleri açısından zengin olduğundan genel sağlığı destekler. Bireyin boy uzunluğunu artırması için dengeli ve düzenli beslenmesi ve düzenli egzersiz yapması gereklidir.

İĞDE ÇEKİRDEĞİ TOZU TÜKETİM YOLLARI!

İğde çekirdeği tozu yoğurda karıştırılarak, smoothie'lere eklenerek, tatlılarda kullanarak, salatalara serperek veya çorbalara katarak tüketilebilir. Her şekilde bu tozun faydaları saymakla bitmiyor!