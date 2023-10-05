Büyücülük okuluna nasıl kayıt yaptırılır? Detayları nelerdir?

İngiltere'nin en büyük sihir okulu olan Bothwell Cadılık Okulu, 15. yüzyıldan kalma bir kalede yer alıyor. Bu okulun öğrencisi veya profesörü olarak sihir derslerine katılabilirsiniz. Peki bu büyücülük okuluna nasıl kayıt yaptırılır?

Büyücülük okuluna nasıl kayıt yaptırılır? Detayları nelerdir?
Büyücülük okuluna kayıt nasıl yaptırılır?
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Bothwell Cadılık Okulu, İngiltere'nin en büyük sihir okulu olma özelliğine sahip okulu olacağını iddia ediyor! 15. yüzyılın çevrili surlarıyla çevrili bir kalede yer alan okulunda yer almak isterseniz artık çok kolay! Bir öğrenci veya profesör olarak sihir derslerine katılın, geniş araziyi keşfedin ve ömür boyu sürecek dostluklar kurun! Büyücülük okuluna nasıl kayıt yaptırılır diyorsanız cevap burada!

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 BÜYÜCÜLÜK OKULUNA NASIL KAYIT YAPTIRILIR?

Bothwell School of Witchcraft, Birleşik Krallık'ın East Sussex kentinde bulunan Herstmonceux Kalesi'nde önümüzdeki Ağustos döneminde açılacak bir cadı ve büyücülük okuludur. Okul, cadılık ve büyücülük hakkında temel bilgilerden ileri düzey tekniklere kadar çeşitli konularda eğitim vereceğini belirtiyor. Okul kayıtları ise başladı!

BAŞVURU YAPMAK İÇİN KOŞULLAR NELERDİR?

Bothwell School of Witchcraft okuluna başvuru yapmak için sadece 18 yaş üstü olmanız gerekli! Başvuru ücreti 100 £ olan okulun kabul sürecinde okul komitesi tarafından yapılan değerlendirmeyi geçmeniz gerekmektedir. Kabul komitesi, başvuru formunuzu, referanslarınızı ve varsa cadılık ve büyücülük konusundaki deneyimlerinizi göz önünde bulundurarak bir karar verecektir. Cadılık ve sihir konusuna ilginiz varsa başvuru için son tarih 31 Ocak 2024'tür.

KAYIT YAPTIRMAK İÇİN NE YAPMALI?

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 Büyücülük okuluna nasıl kayıt yaptırılır? derseniz cevap çokk basit! Kayıt olmak için, okulun web sitesine gidip başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Başvuru formunda, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, iletişim bilgileriniz ve cadılık ve büyücülük hakkındaki ilgi alanlarınız gibi bilgiler soruluyor.

büyücülük okulu

Başvuru formunu doldurduktan sonra, okulun kabul komitesi tarafından değerlendirileceksiniz. Kabul komitesi, başvuru formunuzu, referanslarınızı ve varsa cadılık ve büyücülük konusundaki deneyimlerinizi göz önünde bulundurarak bir karar verecek.

İşte okulun web sitesinde yer alan kayıt süreciyle ilgili bilgiler: Bothwell School of Witchcraft'a kayıt olmak için şu adımları takip edin:

  • Okulun web sitesine gidin ve "Kayıt Ol" bağlantısına tıklayın.
  • Başvuru formunu doldurun.
  • Başvuru ücretini ödeyin.
  • Başvurunuzu gönderin.

Başvuru formunda, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, iletişim bilgileriniz ve cadılık ve büyücülük hakkındaki ilgi alanlarınız gibi bilgiler sorulacak.

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