Dermotoloji hangi hastalıklara bakar? Cilt sağlığımız ve dermatoloji!

Cildimiz çevresel etkilere açık bir yapıya sahip olması nedeniyle bir dizi sorunla karşılaşır. İşte bu noktada dermatoloji ciltle ilgilenen bir tıp dalı olarak devreye girer. Dermatologlar, cilt sağlığına odaklanarak birçok cilt rahatsızlığını tanımlar, teşhis eder ve tedavi ederler. Peki dermotoloji hangi hastalıklara bakar?

DERMATOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Dermatoloji bölümü cildimizle ilgilenen bir tıp dalıdır. Ancak sadece ciltle sınırlı kalmaz, aynı zamanda saç, tırnak, mukoza zarı ve ciltle ilişkili diğer yapılarla da ilgilenir. Dermatologlar bu durmda cilt sorunlarını tanımlar, teşhis eder ve tedavi ederler. Hem sağlık hem de estetik açısından önemli bir tıp alanı olan dermatoloji cilt hastalıklarının tedavisinin yanı sıra, cilt yaşlanmasının önlenmesi ve cildin gençleştirilmesi için de hizmet vermektedir. Temel olarak dermatoloji, cilt, saç, tırnak, ağız mukozası hastalık ve sorunlarıyla zührevi hastalıkların tanı ve tedavisini yapan tıp alanıdır.

Dermatoloji hangi hastalıklara bakar? Sorusuna daha detaylı bakacak olursak:

Dermatalolji deri hastalıkları alanında: Akne, egzama, sedef, vitiligo, rozasea, liken planus, pemfigus, ürtiker, herpes zoster, mantar enfeksiyonları, bakteriyel enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar, paraziter enfeksiyonlar, vasküler hastalıklar, otoimmün hastalıklar, kanserler ile ilgilenir.

Saç ve tırnak hastalıkları alanında : Saç dökülmesi, saçkıran, tırnak mantarı, tırnak batması, tırnak şekil bozuklukları, tırnak sararma, tırnak kalınlaşması gibi hastalıklarla ilgilenir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar lanaında: AIDS, frengi, klamidya, bel soğukluğu, herpes simpleks, HPV, trikomoniyaz gibi hastalıklarla ilgilenir.

Temel manada dermatoloji, cilt ve cilt ile ilgili tüm hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli bir rol oynar. Dermatologlar, hastalıkların doğru teşhisini yapabilmek için çeşitli yöntemler kullanırlar. Bu yöntemler arasında fiziki muayene, cilt biyopsisi, mikroskop incelemesi, kan testleri, radyolojik görüntüleme yöntemleri yer alır.

DERMATOLOJİ NASIL TEDAVİ EDER?

Dermatoloji hangi hastalıklara bakar? ve dermatolojinin tedavi yöntemlerinden bazıları şunlardır: Deri biyopsisi, lezyonlardan doku örnekleri alarak tanı koymak için kullanılır. Kriyoterapi, dondurma tekniği ile lezyonların tedavisinde etkilidir. Elektrokoterizasyon, elektrik akımı kullanarak doku hasarı oluşturur ve kanamayı durdurur. Dermatoskopi, cilt lezyonlarını incelemeye yarar. Vücut ben taraması, cilt kanseri teşhisi için önemlidir. Allerji testleri, alerji türünü belirlemeye yardımcı olur. Fototerapi, ışık tedavisi olarak kullanılır ve bazı cilt sorunlarının tedavisinde etkilidir. Dermokozmetik işlemler ise cilt bakım ve estetik uygulamaları içerir.