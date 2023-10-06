Doğu Ekspresi deyip geçmeyin! Doğu Ekspres treni hangi şehirlerden geçiyor!

Türkiye'nin en eşsiz ve büyüleyici tren yolculuklarından biri olan Doğu Ekspresi'ni tecrübe etmiş biri olarak sizlerle deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Doğu Ekspres treni hangi şehirlerden geçiyor onu da sizlerle paylaşacağım! Yaşadığım ve unutamadığım bu muhteşem tren yolculuğu, İstanbul'dan Kars'a uzanan uzun bir rota boyunca, Anadolu'nun güzelliklerini ve doğanın büyüsünü keşfetme fırsatı sundu bana. Sizlerde deneyimlemek isterseniz buyurun yazıma!

DOĞU EKSPRES TRENİ HANGİ ŞEHİRLERDEN GEÇİYOR?

Doğu Ekspresi, Türkiye'nin en popüler turistik trenlerinden biri ve popüler olmayı hak edecek özelliklere sahip. Soğuk havalar yaklaşırken ülke içerisinde keşfe çıkmak isteyenlerin aklına gelen ilk yolculuk Doğu Ekspres güzergahı diyebilirim. Yolculuğa İstanbul'dan başlamak isteyenler hızlı tren ile Ankara'ya ulaşmak ve oradan da Doğu Ekspresi macerasına başlamak zorunda. Bu muhteşem yolculuk her gün düzenlenir ve pulman, örtülü kuşetli ve yemekli vagonlardan oluşur.

YOLCULUK NE KADAR SÜRER?

Doğu Ekspresi, Ankara'dan Kars'a olan seferini yaklaşık 26 saat içinde tamamlar. Bu süre boyunca, Türkiye'nin güzelliklerini ve çeşitli şehirlerini keşfetme fırsatınız olur. Ankara'dan hareket eden tren, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum şehirlerinden geçerek Karsa ulaşır. Bu yolculuk sırasında, eğer kışın yolculuk yapıyorsanız karla kaplı dağlardan, baharda yolculuk yapıyorsanız da yemyeşil manzaralardan zevk alırsınız.

DOĞU EKSPRESİ YOLCULUĞUNDA NELER YAPILABİLİR?

Doğu Ekspresi yolculuğuna beraber zaman geçirmeyi sevdiğiniz, zevklerinizin benzerlik gösterdiği kişilerle gitmenizde fayda var. Yolculuk sırasında, trenin pencerelerinden eşsiz manzaralar izlersiniz. Trenin içinde bulunan restoran ve kafelerde yemek yiyebilir, çay veya kahve içebilirsiniz. Canınız sıkıldığında, TCDD Taşımacılık tarafından sağlanan çarşaf, pike, yastığınızı alıp kompartımanınızdaki koltukları yatağa çevirip dinlenebilirsiniz.

DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NASIL ALINIR?

Doğu Ekspresi treni hangi şehirlerden geçiyor merak konusu iken asıl önemli olan bilet alabilmektir. Biletleri, TCDD'nin internet sitesinden, mobil uygulamasından veya gişelerden satın alabilirsiniz. Biletlerin satışı, yolculuktan 30 gün önce başlar. Ancak ülkemizde turizm şirketleri tarafından kapatılan biletler sebebiyle vatandaşların bilet bulamaması sosyal medyada sık sık dile getirilen sorunlardandır! Dilerim bu konuda TCDD yetkilileri sesimizi duyar ve bu konuda gerekeni yapar!

DOĞU EKSPRESİ İÇİN PÜF NOKTALARI!

Yolculuk hayli uzun malum! Yolculuğunuza başlarken, yanınıza yiyecek içecek, okumaktan zevk aldığınız kitap, dinlemekten zevk aldığınız müzik listesini almayı unutmayın. Vagonlarda WC, lavabo, elektrik prizi mevcut, şarjım bitecek diye korkmayın. Bilet çıkacağı tarihte gece uykunuzdan taviz verin, bilgisayar veya tel başında beklemeniz gerekiyor. Yani bilet bulma işini sabaha bırakırsanız asla bilet bulamazsınız.

Erzurum'a gelmeden yaklaşık 45 dakika öncesinden Cağ Kebabı siparişinizi verin ki, yerinden cağ kebabının tadına da bakmış olursunuz. Kars'a ulaştığınızda, Kars sokaklarında inanılmaz mimariyi izleyerek yürüyün, kültüre ait yemekleri tadın ve Kars aşıklarını dinlemeyi unutmayın. Çıldır gölünde güneşin batışını izleyip tadına doyamayacağınız balığın tadını çıkarın. Son olarak ve beni en çok cezbeden şey; Kars'a ulaştığınızda akşamları kar tanelerinin üzerinize düşmesine izin verin ve gözlemleyin. Kar tanelerinin kristallerini hiç bu kadar net görebileceğiniz aklınıza gelir miydi? Deneyin!