Doğum yapan sigortalı annelere veya sigortasız babalara sağlanan emzirme ödeneği nedir? Nasıl alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından doğum yapan sigortalı annelere veya sigortasız babalara sağlanan sosyal yardımlara emzirme ödeneği denir. YHalk arasında dilinde süt parası olarak adlandırılan bu ödenek, her yıl düzenli oranlarda artırılır ve vatandaşların hesaplarına aktarılır. Emzirme ödeneği veya süt parası için başvurmak isteyenler detayları sizin için derledik. Peki, SGK'dan Emzirme Ödeneği nedir?Nasıl alınır?

EMZİRME ÖDENEĞİ NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde belirtildiğine göre kanunen, belirli kriterleri taşıyan bireylerin almaya hak kazandığı emzirme ödeneği başvuruları ilgili kurumlar tarafından sisteme işlenir. Memurlar için ödemeler kurumları tarafından yapılırken, 4A ve 4B kategorilerindeki işçiler için ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılır. Emzirme ödeneğinin miktarı her yıl belirli bir yüzde artar. Bu yardımdan yararlanmanın koşulu, doğumun canlı doğum olarak gerçekleşmiş olmasıdır.

EMZİRME ÖDENEĞi iÇiN ŞARTLAR NELERDİR?

Emzirme ödeneğinden (süt ödeneğinden) yararlanma koşulları şunlardır. 4A sigortalı çalışanlar için, doğumdan önceki yıl içinde en az 120 günlük kısa vadeli sigorta primleri ödenmiş olmalıdır. 4B sigortalı bireyler için, doğumdan önceki yıl içinde en az 120 günlük kısa vadeli sigorta primleri ödenmiş olmalıdır. Son olarak ise doğum, canlı doğum olarak gerçekleşmiş olmalıdır.

Emzirme ödeneği almaya hak kazananlar ve sigorta kapsamı sona erenler, sigortalarının sona erdiği tarihten itibaren 300 gün içinde doğum yaparlarsa, doğum sigortasından yararlanacak sigortalı kadın veya sigortasız kocası, doğum tarihinden önceki 120 ay içinde en az 15 gün prim ödenmesi şartıyla, doğum sigortasından, emzirme ödeneği verilir.

EMZİRME ÖDENEĞİ NE KADAR?

Emzirme ödeneği, çocuğun doğum anında (canlı doğum) hayatta olması şartıyla, her çocuk için verilir, kurum Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Bakanlık tarafından onaylanan tarifeye dayanarak. 2020 yılı için bu tutar 202.00 TL, 2021 yılı için 232.00 TL, 2022 yılı için 316 TL, 2023 yılı için 520.00 TL olarak belirlenmiştir. Emzirme ödeneği hakkı olan sigortalı bireylerin, bu ödeneği almak için kuruma bir talep dilekçesi sunma şartı kaldırılmıştır. Emzirme ödeneği, sistemde kaydedilen emzirme ödeneği raporuna dayanarak otomatik olarak ödenir.



