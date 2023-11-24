Ev Hanımlarına Emeklilik Açıklaması! Peki Ev Hanımları Nasıl Emekli Olacak? Emeklilik Şartları Nelerdir?
Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Bununla beraber gündemde birçok sor yer aldı. Bu sorulardan birisi "ev hanımlarının emeklilikleri" yönünde. Peki ev hanımları nasıl ve hangi şartlarda emekli olabilecek?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılan müjdeler arasında yer alan Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili gelişme yaşandı. Ev hanımları bu müjde ile hemen araştırmalara başladı. Peki ev hanımlara emekli başvurusu nasıl yapılır?
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARINDA NELER VAR?
Aile bankasından elde edilen gelir ile gençlere kredi ve ev hanımlarına emeklilik getire leçeği açıklanmıştı.
Ev hanımlarının kendilerine ait aktif sigorta ve sosyal güvencesi yok ise açıklanan sigorta sistemi devreye girebilir.
ÖDENECEK PRİMLERE DEVLET DESTEĞİ
Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak. Mevcut asgari ücrete göre, bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor.