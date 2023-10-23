Filiz Akın Ne Kanseri? Efsane Oyuncunun Tedavisi Ne Durumda?

Filiz Akın ne kanseri birçok kişi merak ediyor. Türk sinemasının efsane oyuncularından Filiz Akın, 2002 yılında nazofarenks kanserine yakalandı. Nazofarenks, burun ve boğazın birleştiği bölgede bulunan bir bölgedir. Nazofarenks kanseri, bu bölgedeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkar.

Filiz Akın Ne Kanseri?

Akın, kanser teşhisi konulduğunda 52 yaşındaydı. Teksas Üniversitesi'ne bağlı MD Anderson Kanser Merkezi'nde tedavi gördü. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisinin ardından kanseri yenmeyi başardı. Akın, kanser tedavisi sırasında ses tellerinin yandığını ve bu nedenle konuşmakta güçlük çektiğini açıkladı. Ancak, tedavinin ardından konuşma yeteneğini geri kazanabildi.

Filiz Akın Kimdir?

Filiz Akın, 12 Aralık 1943 tarihinde Ankara'da doğdu. 1961 yılında "Susuz Yaz" filmiyle sinemaya başladı. "Aşk ve Kin", "Sonbahar Rüzgarları", "Canım Kardeşim", "Birleşen Yollar" gibi filmlerde rol aldı. 1975 yılında "Suçlu" filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

1967 yılında Ediz Hun ile evlendi. Çiftin 1971 yılında Ali Haydar adında bir oğlu oldu. 1979 yılında boşandı. Filiz Akın, 2004-2007 yılları arasında Sabah Gazetesi'nde köşe yazıları yazdı.

Filiz Akın'ın kanseri hakkında güncel bilgiler

Filiz Akın, 2023 yılında hala hayatta ve sağlıklı. Ancak, kanser tedavisi sırasında ses tellerinin yanmasından dolayı konuşmakta zorluk çekiyor. Akın, kanser tedavisinin ardından kanserli hastalara destek olmak için çeşitli projelerde yer aldı. Şu anda evde tedavi görüyor ve durumu iyiye gidiyor.