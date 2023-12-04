Google Deprem Uyarı Sistemi Nedir? İOS ve Android Telefonlarda Sistem Nasıl Aktif Hale Getirili?
Bursa'da yaşanan deprem öncesi cep telefonlarına uyarı mesajı geldi. Sosyal medyada gündem olan deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? Deprem uyarı sistemi İOS'ta da kullanılabilir mi?
Deprem ülkesi Türkiye'de her daim gündemde deprem var. Son olarak Marmara Denizi'nin Bursa açıklarında deprem meydana geldi. Deprem sonrası sosyal medya o bildirimin görselini paylaşanlarla doldu. Sosyal medya kullanıcıları, deprem öncesi telefonlarına uyarı bildirimi geldiğini belirtti. Peki o sistem nasıl çalışıyor? Android kullanıcıları deprem uyarılarını nasıl kullanabilir? Deprem uyarısı, İOS telefonlarda da var mı? Bütün soruların cevabını sizler için yanıtladık.
Deprem Uyarı Sistemi Nedir?
Google'ın altyapısını kullanan deprem uyarı sistemi, dünyadaki bütün depremleri algılıyor. Algıladığı depremleri kullanıcılara ileten uygulama, deprem anında zaman kazandırmak için tasarlandı. Deprem uyarı sistemi, Android ve İOS sitemler için ücretsiz olarak kullanımda. Marmara Denizi'nde meydana gelen Gemlik depremi sonrası sosyal medyada sıklıkla paylaşılan sistemi bilmeyenler, bunun nasıl aktif edileceğini merak ediyor.
Google Deprem Uyarı Sistemi Depremleri Nasıl Algılıyor?
Deprem uyarı sistemi, depremi birkaç sistemi aynı anda kullanarak algılıyor. Sistem akıllı telefonlardaki ivme ölçerden yararlanıyor. Akıllı telefonlarda bulunan sensörler sayesinde sistem yeryüzünde meydana gelen ani hareketleri algılıyor. Sistem, aynı zamanda kullanıcılardan gelen verilerden de yararlanıyor. Sistem, birçok cihazdan aynı anda benzer hareket algılarsa, bunu bir deprem işareti olarak algılıyor. Sistem, gelen verileri analiz ederek deprem olup olamadığını algılıyor. Eğer deprem olduğunu algılarsa, sistemi kullanan kullanıcıların telefonlarına uyarı bildirimi gönderiyor. Bu sayede kullanıcılara deprem anında hayatlarını kurtarabilecekleri saniyeleri kazandırmış oluyor.
Android ve İOS Sistemlerde Google Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Aktif Hale Getirilir?
Deprem uyarı sistemi telefonun "konum" ayarları üzerinden yapılıyor. Android işletim sistemi bu uygulama ile her depremi algılayacağına dair bir taahhüt vermiyor. Telefonlar yakın çevrenizde meydana gelen 4,5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde uyarı veriyor. Android deprem uyarı sistemini kullanabilmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısı açık olmalı. Özelliği aktif hale getirmek için telefonun "Ayarlar" menüsüne gidin. Daha sonra Konum-Gelişmiş-Deprem Uyarıları adımlarını takip ederek deprem uyarı sistemini açabilirsiniz.
İOS sistemlerde aktif etmek için, ayarlar bölümüne gidin. "Acil durum" seçeneğine basın. Deprem uyarıları sayfasını göreceksiniz. "Uyarıları aç" tuşuna basarak aktif hale getirebilirsiniz.