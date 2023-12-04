Google Deprem Uyarı Sistemi Nedir? İOS ve Android Telefonlarda Sistem Nasıl Aktif Hale Getirili?

Google Deprem Uyarı Sistemi Depremleri Nasıl Algılıyor?

Deprem uyarı sistemi, depremi birkaç sistemi aynı anda kullanarak algılıyor. Sistem akıllı telefonlardaki ivme ölçerden yararlanıyor. Akıllı telefonlarda bulunan sensörler sayesinde sistem yeryüzünde meydana gelen ani hareketleri algılıyor. Sistem, aynı zamanda kullanıcılardan gelen verilerden de yararlanıyor. Sistem, birçok cihazdan aynı anda benzer hareket algılarsa, bunu bir deprem işareti olarak algılıyor. Sistem, gelen verileri analiz ederek deprem olup olamadığını algılıyor. Eğer deprem olduğunu algılarsa, sistemi kullanan kullanıcıların telefonlarına uyarı bildirimi gönderiyor. Bu sayede kullanıcılara deprem anında hayatlarını kurtarabilecekleri saniyeleri kazandırmış oluyor.