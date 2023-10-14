Hindi eti faydaları nelerdir? Hindi eti sağlıklı mıdır?

Sağlıklı beslenme farkındalığının artmasıyla birlikte, hindi eti gibi sağlıklı ürünlere olan ilgi de artmıştır. Dünya genelinde yaygınlaşan sağlıklı beslenme uygulamaları içerisinde hindi eti, düşük kolesterol ve yağ içeriği nedeniyle tercih edilen bir besin haline gelmiştir.

Hindi eti faydaları nelerdir? Hindi eti sağlıklı mıdır?
Hindi eti faydaları nelerdir?
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İnsanların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri için hayvansal protein kaynakları önemli bir yere sahiptir. Hindi eti son derece sağlıklı, besleyici ve lezzetlidir ayrıca kırmızı etin yerine yüksek protein / kalori oranı ve düşük kolesterol seviyesi nedenliyle tercih edilir. Hindi etindeki protein içeriği yaklaşık % 20'dir ve yüksek seviyelerde  amino asit ve özellikle lizin içerir. Ayrıca iyi bir B vitamini kaynağıdır ve mineral maddeler açısından çok zengindir. 

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 HİNDİ ETİ FAYDALARI NELERDİR?

Hindi eti, protein, B vitaminleri ve mineraller açısından zengin bir besindir. Bu nedenle, sağlığımıza faydası olduğu için tüketilmesi önerilmektedir. Hindi etinin insan sağlığına faydalarının başında kalp sağlığına faydası sayılabilir. Kırmızı ete göre daha düşük yağ ve kolesterol içermesinden dolayı, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.  Protein açısından zengin olması sebebiyle kasların büyümesi ve onarımını destekler. Ayrıca hindi eti, demir açısından iyi bir kaynaktır. Yine hindi etinin özellikle B vitamini içermesi sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen bir gerçektir. Kalori oranınının düşük olması sebebiyle kilo vermek için diyet uygulayanların yardımcısıdır. Çinko açısından  iyi bir kaynak olması sebebiyle cilt sağlığını destekler. Fosfor içeriği sebebiyle hindi eti, kemiklerin güçlü kalması için iyi bir kaynaktır.

HİNDİ ETİ NASIL PİŞİRİLİR?

Hindi eti pişirmek için birçok farklı yöntem vardır. Hangi tür yemek yapmak istediğinize bağlı olarak, tercih edebileceğiniz çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Hindi etini pişirirken, etin yumuşak bir dokuya sahip olmasını sağlamak önemlidir. Bu amaçla, pişirme işlemine başlamadan önce marine etme işlemi büyük bir öneme sahiptir. Damak tadınıza bağlı olarak marine işlemi farklılık gösterse de en bilinen marinasyon malzemeleri şunlardır; zeytinyağı, limon suyu, sirke, defne yaprağı, karabiber, adaçayı.
Hindi etini bu karışımı koyduğunuz kaba ekleyin ve buzdolabında en az 1 gün boyunca bekletin. Bu süre zarfında, et baharatlarla iyice karışacak ve lezzeti gelişecektir.

HİNDİ ETİ PİŞİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

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 Hindi etinin lezzetli bir kıvamda olması için bazı püf noktaları vardır! Bunlara beraber göz atalım. Hindi etini pişirmeden önce, oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ki etin daha eşit şekilde pişmesini sağlayabilesiniz. Hindi etini pişirirken, gereğinden fazla pişirmekten kaçının ki etin kurumasını engelleyebilesiniz. Son olarak hindi etini pişirdikten sonra, 5-10 dakika dinlendirin ki etin suyunun ete geri dönmesini sağlayabilesiniz. 

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