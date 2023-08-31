İstifa eden memur geri dönebilir mi? Memuriyete geri dönüş ne zaman olabilir? 2023 Güncel

İstifa eden memur geri dönebilir mi gibi soruların arttığı bu dönemlerde memurlar kendi hukuksal haklarını merak ediyorlar. Görevinden istifa eden veya istifa etmiş sayılan bir kamu görevlisinin göreve dönmesi belirli şartların yerine getirilmesine bağlıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. maddesinde istifa eden kamu görevlisinin işe geri dönme esasları belirlenmiştir.

İSTİFA EDEN MEMUR GERİ DÖNEBİLİR Mİ? 2023 GÜNCEL

Buna göre; Devlet memurluğundan iki defayı geçmemek üzere kendi isteğiyle istifa etmiş olanlar veya bu Kanun hükümlerine göre istifa etmiş sayılarak memuriyete dönmek isteyenler,

Ayrıldıkları sınıfta boş kontenjan olması şartıyla,

O sınıfın niteliklerine sahip,

657 sayılı Kanunun sınıf değişikliklerini düzenleyen 71 inci maddesi hükümlerine uymak kaydıyla, ayrıldıkları sırada aldıkları maaş derecesine eşit bir rütbeyle başka bir sınıftaki eşdeğer rütbeli kadrolara atanabilirler. aynı sınıfta veya anılan Kanunun 71 inci maddesinde belirtilen sınıf değiştirme esaslarına göre yapılabilir.

İSTİFA EDEN MEMUR FARKLI BİR KADROYA ATANABİLİR Mİ?

İstifa ettikten sonra tekrar kamu hizmetine girmek isteyenler, kaldıkları sınıfta boş kadro kalmaması halinde 657 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uyarınca sınıf değişikliği yaparak da memuriyete dönebilirler. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin, geçiş yapacakları sınıf ve pozisyon için bu Kanunda veya teşkilat kanunlarında belirtilen nitelikleri taşımaları şarttır. Bu durumda, eski sınıflarda elde ettikleri derecelerde geçirdikleri süreler, yeni sınıflardaki sıralarının belirlenmesinde dikkate alınır.

İKİDEN FAZLA İSTİFA YOK!

Devlet memurluğundan kendi isteğiyle istifa etmiş veya istifa etmiş sayılanlar, ikiden fazla istifa etmiş olmaları halinde bir daha kamu görevine dönemezler.

EĞER ADAY MEMUR STATÜSÜNDE İSTİFA ETTİYSENİZ

Kamu hizmetinde adaylık süresi içinde ayrılanlar, ancak ayrıldıkları kuruma geri dönmek üzere başvuruda bulunabilirler. Başka kurumlara başvuramazlar.

İSTİFA ŞEKLİNİZE GÖRE BEKLEME SÜRENİZ DEĞİŞİYOR!

İşten ayrılma sürecinde:

Yerine başka bir kişi gelinceye veya istifa talebi kabul edilinceye kadar görevine devam eden kamu çalışanı,

Bir ay içinde atama yapılmaması halinde bildirimde bulunarak görevinden ayrılan kamu çalışanı,

İstisnai sebeplerden dolayı bir ay beklemeden ihbarda bulunarak ayrılan kamu görevlisi,

Ayrılış tarihinden itibaren altı ay sonra işe iade talebinde bulunan kamu çalışanı,

Yukarıda belirtilen ayrılma kuralları, söz konusu ayrılma kurallarına uymadan ayrılan kamu görevlisine veya kamu görevinden istifa etmiş sayılan kamu görevlisine, ayrılış tarihinden itibaren bir yıl sonra işe iade başvurusunda bulunma hakkı vermektedir. Geçiş ve devirden sorumlu olan ancak bu işlemleri tamamlamadan görevinden ayrılan kamu çalışanı, Ayrılış tarihinden itibaren üç yıl sonra işe iade başvurusu yapma hakkı kazanır.

BU ŞEKİLDE İSTİFA EDENLER ASLA GERİ DÖNEMEZ

Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik, savaş hallerinde veya büyük kamu afetlerinden etkilenen bölgelerde göreve başlamadan ayrılanların yerine atanacak Devlet Memurları memuriyete hiçbir şekilde dönemezler.

SİZİ GERİ ALMAK TAMAMEN KURUMUNUZUN TERCİHİ

İstifa ettikten sonra işe iade başvurusunda bulunan kamu çalışanının işe iade edilip edilmeyeceği tamamen kurumunun takdirindedir.

SİYASİ SEÇİM ADAYLIĞI SEBEBİYLE AYRILAN DEVLET MEMURLARI

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek Hükümleri'nin 7. maddesine göre memur ve astsubaylar hariç; Memur ve astsubaylar hariç olmak üzere, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday veya aday olan kamu görevlileri ve diğer kamu görevlileri, önceki görevlerine veya eşdeğer maaş derecesine sahip başka bir kadroya, Başvuruda bulunmak şartıyla, seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca açıklanmasından itibaren bir ay sonra dönebilir.