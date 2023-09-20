Kalem ucu neyden yapılır? Merak etmiş miydiniz?

İlkokuldan itibaren kurşun kalem, ilerleyen kademelerde ise hayatımıza giren uçlu kalem eğitim hayatımız içerisinde önemli bir yer kaplar. Günlük hayatta pek çok insan kurşun kalem ve uçlu kalem ucunun kurşundan yapılıp yapılmadığını merak eder. Peki bu kalem ucu neyden yapılır?

KALEM UCU NEYDEN YAPILIR?

Kurşun kalemin ve uçlu kalem ucunun kurşundan yapılıp yapılmadığı konusunda araştırma yapmış olan hayli insan vardır! Belki siz de kurşun kalemin kurşundan yapılıp yapılmadığı konusunda karasızsınız! Açıklayalım! Kurşun kalem hatta kalem ucu adında kurşun geçmesine rağmen kurşundan yapılmamaktadır!

KALEM UCUNUN HAMMADDESİ NEDİR?

Kalem ucu neyden yapılır sorusunun cevabı grafit madenidir. 40 ayrı maddenin karıştırılması şeklinde oluşan bu maden yazma özelliği verir ve sertleşmiş bir halde bulunmasından dolayı dayanıklıdır. Genellikle Sibirya’da ,Kuzey Amerika, Avusturya ve Meksika'da çıkarılan maden işlenmek suretiyle kurşun kalem ucunda ve uçlu kalem ucunda kullanılan maddeye dönüşür.

Ayrıca kurşun madeni doğadaki yapısı sebebiyle ağır sanayi içinde, Silah Sanayi ve benzeri ortamlarda kullanılması sağlanır. Ancak kurşunun sağlık açısından son derece zararlı bir maden olduğu da bilinir. Kalem ucu neyden yapılır sorusunun cevabı: kurşun madeninden değil grafit madenindendir.

KALEMİN TARİHİ NEDİR?

Günümüzde kalem basit ve kolay bir yazma aracı olarak bilinir. Tarihi ise çok eski çağlara dayanır. Özellikle sanayi devriminin ardından sanayinin de gelişmesiyle birlikte kalem de gelişme göstermiştir. Tarihin ilk dönemlerinde kullanılan kalemler bu şekilde basit değillerdi! Yazması zor ve zahmetliydi. O zamanlarda kalemler tüydendi. En iyi yazan tüy kalemi kaz tüyünden olan mürekkepli kalemlerdi. Halk arasında bilinenin aksine kalemin tarihi yazıdan eskidir. İlk mürekkep MÖ 2697 de eşek derisi misk ve gaz yağından elde edilen bir tür yapışkandı.

Bu yapışkan mürekkep ilerleyen zamanlarda mürekkepli kalemin icat edilmesini sağlamıştır. İlk zamanlar da kamış kalemler kullanılmıştır. 18. yüzyıl sonlarına doğru mürekkepli çelik kalemler kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu mürekkepli çelik kalemlerden önce kaz tüyü mürekkepli kalemler yaklaşık 1000 yıl kadar kullanılmıştır. 18. yüzyılda Alonzo Toensend Cross ilk mekanik aksamlı kurşun kalemi geliştirmiştir.