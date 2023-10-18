Mahsusa Trablusgarb dizi konusu nedir? Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisi nerede çekildi?



TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisi, izleyicileri ile buluştu. Diziyi merak eden seyirciler, dizinin konusu ve oyuncu kadrosu gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki Mahsusa Trablusgarb dizi konusu nedir? Platformda yayınlanan adıyla Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisinin oyuncuları kimlerdir? Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisi nerede çekildi?

MAHSUSA TRABLUSGARB DİZİ KONUSU NEDİR?

Mahsusa Tarblusgarb, dizi konusundan önce nerede geçtiğini söyleyelim! 1918 yılında İtalyan işgali altındaki Trablus'ta geçiyor. Osmanlı Devleti'nin gizli istihbarat teşkilatı Teşkilat-ı Mahsusa'nın Trablus'taki faaliyetlerini konu alıyor. Dizinin başrollerinde Ali Ersan Duru, Öykü Çelik, Raif İnan ve Uğur Veli yer alıyor. Dizinin çekimleri ise Türkiye, Tunus ve Cezayir'de yapıldı. Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara'da çekilen dizinin bazı sahneleri Tunus ve Cezayir'de çekildi.

DİZİYE KONU OLAN TEŞKİLATI MAHSUSA NEDİR?

Enver Paşa'nın liderliğindeki İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı Devleti'nin son döneminde önemli bir rol oynadı. Cemiyet, 1913 yılında Enver Paşa'nın emriyle gizli bir teşkilat olan Teşkilat-ı Mahsusa'yı kurdu. Teşkilat-ı Mahsusa, yurt içi ve yurt dışında istihbarat ve propaganda faaliyetleri yürütüyordu.

Cemiyetin Türkçü ve İslamcı siyasi görüşleri doğrultusunda, karşı istihbarat, propaganda, örgütlenme ve suikast eylemlerinde bulundu. Teşkilat-ı Mahsusa, I. Dünya Savaşı sırasında özellikle Orta Doğu'da önemli bir rol oynadı. Osmanlı Devleti'nin Arap topraklarında ayaklanmalara karşı mücadelede etti. Teşkilat-ı Mahsusa, 1918 yılında Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle birlikte sona erdi. Ancak, kuruluşundan yaklaşık 100 yıl sonra bile, Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki siyasi ve askeri faaliyetlerini anlamak için önemli bir kaynak olmaya devam ediyor.

TEŞKİLAT-I MAHSUSA TRABLUS HANGİ TARİHİ OLAY İLE BAĞLANTILIDIR?

Teşkilat-ı Mahsusa'nın Trablusgarp Savaşı'nda önemli bir rol üstlenmiştir! Teşkilat-ı Mahsusa, Osmanlı İmparatorluğu'nun gizli istihbarat teşkilatıydı. 1911-1912 yıllarında gerçekleşen Trablusgarp Savaşı'nda da önemli bir rol oynadı. Savaş öncesinde Trablusgarp bölgesinde istihbarat ve ajanlık faaliyetleri yürüttü. Örgütün ajanları, İtalyan askeri üslerine sızarak askeri bilgi ve istihbarat topladılar. Ayrıca, Trablusgarp'ta yaşayan Araplarla temas kurarak İtalyanlara karşı ayaklanmalarını teşvik ettiler. Teşkilat-ı Mahsusa'nın bu faaliyetleri sayesinde Osmanlı İmparatorluğu, Trablusgarp Savaşı'nda İtalya'ya karşı daha etkili bir mücadele verebildi. Ancak, sonunda İtalya'nın üstünlüğü ile savaş sona erdi. TRT dijitalde yayınlanacak olan Teşkilat-Mahsusa Trablus dizisi, 1918 yıllarında geçen bir ajan hikayesini konu ediyor. Dizide, Teşkilat-ı Mahsusa'nın Trablusgarp'taki faaliyetlerine de yer verilecek.