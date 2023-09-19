MMA dövüşçüsü nedir? MMA dövüşçüsü nasıl olunur?

Dünyanın en tehlikeli, dinamik ve heyecan verici tam temaslı dövüş sporlarından biri olan MMA, Karma Dövüş Sanatları anlamına gelir. MMA, boks, karate, jiu-jitsu, güreş ve judo da dahil olmak üzere her türlü dövüş disiplinini kapsar; hem ayakta hem de yerde hem vurma hem de yakalama tekniklerine izin verir ve çeşitli dövüş sanatlarından tekniklerden yararlanır. MMA dövüşçüsü nedir daha detaylı inceleyelim!

MMA DÖVÜŞÇÜSÜ NEDİR?

Karma Dövüş Sanatları (MMA), çeşitli dövüş sanatları tarzlarından teknikler kullanan, hem yerde hem de ayakta dövüş için tasarlanmış tam temaslı bir dövüş sporudur. MMA teriminin belgelenen ilk kullanımı 1993 yılında TV eleştirmeni Howard Rosenberg tarafından yapılmıştır. Pankration olarak bilinen antik Yunan dövüş stilinin modern MMA ile benzerlikler taşıması nedeniyle MMA'nın kökeninin antik Yunanistan'a kadar uzanması muhtemeldir.

Türkiye'de güreş ve boks tekniklerini birleştiren Pankreas Güreşi adıyla bilinen ve antik olimpiyatlarda (M.Ö. 648) yer alan bir spordur. Isırma ve göz oyma dışındaki tüm dövüş tekniklerine izin verildi ve dövüş, bir dövüşçü pes edene veya devam edemeyecek duruma gelene kadar devam etti. O dönemde hiçbir antik Olimpiyat sporu Pankration kadar popüler değildi. Daha sonra bu spor Antik Yunan'dan Roma İmparatorluğu'na geçmiştir. Benzer şekilde Antik Çin, Eski Mısır, Hindistan ve Japonya'da da benzer karma dövüş sanatları karşılaşmalarının kayıtlarını bulabiliriz.

MMA DÖVÜŞÇÜSÜ SOKAKTA KAVGA EDEBİLİR Mİ?

MMA dövüşçüsü nedir sorusunda sonra en fazla merak edilen konularda biri bu. MMA dövüşçüsü sokakta kavga edebilir mi konusunda net bir bilgiye sahip değiliz. Bu konuda konulmuş herhangi bir yasa bulunmamakta.

Ancak kavga edip başkasını yaralamanın yasal olarak suç olduğunu bildiğimize göre bu kişi MMA dövüşçüsü olsa da sokakta kavga edip başkasını yaralaması yasal olarak bir suçtur.

MMA HANGİ DÖVÜŞ SANATLARINI İÇERİR?

Muay Thai: Tayland'a özgü bu dövüş sanatı yumruk, dirsek, diz ve ayakların kullanıldığı vuruş tekniklerini içerir.

Tayland'a özgü bu dövüş sanatı yumruk, dirsek, diz ve ayakların kullanıldığı vuruş tekniklerini içerir. Boks: Yalnızca yumrukların kullanıldığı bir dövüş disiplinidir.

Yalnızca yumrukların kullanıldığı bir dövüş disiplinidir. Brezilya Jiu-Jitsu: Yer dövüşü için etkili bir dövüş sanatıdır; rakipleri kontrol etmeyi, kilitleme tekniklerini ve boğma tekniklerini içerir.

Yer dövüşü için etkili bir dövüş sanatıdır; rakipleri kontrol etmeyi, kilitleme tekniklerini ve boğma tekniklerini içerir. Güreş: Rakipleri yere indirmeye, kilitleme tekniklerine ve kontrole odaklanan bir dövüş disiplini.

Rakipleri yere indirmeye, kilitleme tekniklerine ve kontrole odaklanan bir dövüş disiplini. Judo: Rakipleri fırlatmaya, kilitleme tekniklerine ve kontrole odaklanan bir dövüş sanatı.

Rakipleri fırlatmaya, kilitleme tekniklerine ve kontrole odaklanan bir dövüş sanatı. Karate: El ve ayak tekniklerini kullanan bir dövüş sanatıdır.

MMA dövüşçülere çok çeşitli seçenekler sunmak için bu ve diğer dövüş sanatları disiplinlerinin tekniklerini birleştirir. Ancak her MMA dövüşçüsü kendi yetenek ve tercihlerine göre farklı bir stil ve strateji benimseyebilir.