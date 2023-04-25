Oraj nedir? Oraj ne demek, nasıl oluşur? Meteoroloji’den oraj uyarısı!
Oraj, yağmurun bazı hallerde elektrik olaylarıyla yaşanmasına da neden olabilmektedir. Gök gürültüsü ve şimşekle birlikte düşen sağanak yağışlara sebep olan oraj, kalınlığı en az 1mm olan dolu yağışına da sebep olabilmektedir. İşte, oraj hakkında detaylı bilgiler...
Oraj ya da gök gürültülü fırtına, çoğunlukla şimşek ve gök gürültüsü ile yağmur veya dolu eşliğinde görülen bir hava olayı. Meteorolojide İngilizce thunderstorm kavramından oluşturulmuş TS kısaltması ile gösterilir.
Oraja kümülonimbüs bulutları neden olur. Genellikle güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağmur eşlik eder. Bazı durumlarda kar veya dolunun da eşlik ettiği görülebilir. Yağışsız orajlarda ise -adından da anlaşılacağı üzere- hiç yağış görülmez. Doluya sebep olan orajlar dolu fırtınası olarak da adlandırılır.
Şiddetli orajlar dönebilir; bunlar süper hücre olarak adlandırılır.
Bulutun üst katmanları (+) yüklerle dolarken alt katmanları (-) yüklerle dolar. Bu da yükler arasında hava kanalı oluşmasına ve orajın meydana gelmesine neden olur. Oraj, gündüz de gece de oluşabilir ve özellikle yaz aylarında ya da mevsim geçişlerinde yaşanma sıklığı artar.
ORAJ OLUŞMASI NASIL OLUR?
Oraj oluşması için gerekli olan şartlar şunlardır:
- Yoğun kararsızlık
- Yüksek nem oranı
- Tetikleyici (katalizör):
- Hava kütlesini yukarı zorlayan bir cephe