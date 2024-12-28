Sömestr tatili ne zaman? 2025 yarıyıl tatili tarihi
Milyonlarca öğrencinin karnelerini alacağı 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatilinin başlamasına az bir zaman kaldı. Okullarda sınav ve sözlüler sürerken, öğrencilerin gözü sömestr tatilinin başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, sömestr tatili ne zaman başlayacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 takvimine göre ilk dönemin ne zaman biteceği merakla sorgulanıyor. Bakanlığı takvimine göre eylül ayında başlayan eğitim öğretim dönemi birinci yarısı ocak ayında tamamlanacak. İşte, 15 tatil takvimi...
BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.