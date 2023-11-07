Tam bir lif kaynağı! Tatlı patates neye iyi gelir? Beslenmede ki yeri nedir?

Tatlı patatesin 100 gramında ortalama 86 kalori bulunur. Vücutta A vitaminine çevrilen beta karoten açısından zengin bir sebzedir. Kendine özgü bir nişasta yapısına sahip olan tatlı patates içeriğinde yer alan beta karotenden dolayı havuç ile bal kabağı arasında bir lezzete sahiptir. Tatlı patates neye iyi gelir? Beslenmede ki yeri nedir?

TATLI PATATES NEYE İYİ GELİR?

Tatlı patates, Orta ve Güney Amerika'da yaygın olarak yetiştirilir. Türkiye'de ise Akdeniz Bölgesi'nde yaygın bir şekilde yetiştirilir. Tatlı patates, yemeklerin içinde, salatalarda, çorbalarda ve tatlılarda kullanılabilir. Tatlı patatesin faydaları ise göz sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp sağlığını korur, kan şekerini düzenler ve kanser riskini azaltır.

TATLI PATATES ALIRKEN NEYE DİKKAT ETMELİ?

Tatlı patates alırken dikkat etmemiz gerekn bazı hususlar vardır. Öncelikle, kabuğu pürüzsüz ve sağlam olmalıdır. Eti sarı veya turuncu olmalıdır. Elbette ki çürük, yumuşak veya hasarlı olmamalıdır. Küçük veya orta boy patatesler tercih edilmelidir. Tatlı patatesi aldıktan sonra doğru m uhafaza edilirse uzun süre muhafaza edilebilir. Tatlı patates oda sıcaklığında 2-3 gün saklanabilir.

Buzdolabında ise 1-2 hafta saklanabilir. Tatlı patatesleri, nemden uzak tutmaya özen gösterilmelidir. Tatlı patatesleri, yıkamadan, diğer sebzelerden ayrı olarak saklayın. Tatlı patates saklamanın en iyi yolu, oda sıcaklığında saklamaktır. Ancak, bu şekilde saklamak mümkün değilse, buzdolabında saklanabilir. Buzdolabında saklanan tatlı patatesler, oda sıcaklığında saklanan tatlı patateslere göre daha az tatlı olacaktır.

TATLI PATATES YEMEKLERİ!

Tatlı patates, yemeklerde, salatalarda, çorbalarda ve tatlılarda kullanılabilen çok yönlü bir sebzedir. Sizlere tatlı patatesle yapılan bazı yemekleri listeledik!