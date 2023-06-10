Tether nedir?

Tether, Tether Limited tarafından Temmuz 2014'te kurulan bir kripto para birimidir.[1] Tether'in sembolü "₮"dir. Tether, kurulduğu zaman adı RealCoin idi. Kasım 2014'te adı Tether olarak değiştirildi. Bitfinex borsası, New York Başsavcısı tarafından 2018'in ortasından bu yana eksik olan 850 milyon dolarlık fonu karşılamak için Tether fonlarını kullanmakla suçlandı.

Tether'e stabilcoin denir, çünkü başlangıçta her zaman 1.00$ değerinde olacak şekilde tasarlandı ve verilen her bir tether için rezervlerde 1.00$ korudu. Bununla birlikte Tether Limited, banka sahiplerinin sözleşmeye dayalı bir hakka, başka yasal haklara sahip olmadığını veya bağlayıcıların dolar olarak kullanılacağını veya takas edileceğini garanti ettiğini belirtmektedir.