XRP ve ETH yükselişte ve çok sayıda kripto para tutkunu, RDG Mining'in yeni başlattığı bir günlük bulut madenciliği sözleşmesine katılarak tek günde 1,5 milyon dolarlık ödülü paylaşıyor.

Büyük borsaların kullanıcıları, RDG Mining'de XRP ile etkinleştirilen bulut madenciliğinden günlük büyüme ve istikrarlı getiri elde ettiler.

Bugün ETH 3.800 dolara , XRP ise 3 dolara çıktı. Büyük borsaların kullanıcıları, RDG Mining tarafından tamamen başlatılan AI akıllı bulut madenciliği sözleşmelerini tercih ederek RDG Mining bulut madenciliği platformuna akın etti. RDG Mining kullanıcı sayısının hızla artması nedeniyle RD G Mining'in günlük bonusu 500.000 dolardan 1,5 milyon dolara yükseldi.

6 yılı aşkın sektör deneyimi ve %100 müşteri memnuniyetiyle RD G Mining, kripto para alanında güvenilir bir marka haline geldi. İster 10$ gibi küçük bir miktar, ister 500.000$ gibi derin bir yatırım yapın, platform sizinle birlikte güvenli ve verimli bir şekilde büyümek üzere tasarlanmıştır. Bu bulut madenciliği uygulamasını benzersiz kılan şey, kullanıcı odaklı felsefesidir. Yatırımcılar, kusursuz bir bulut kurulumu aracılığıyla Bitcoin gibi ana akım kripto para birimlerini kolayca ve güvenli bir şekilde madencilik yapabilirler; hiçbir donanıma gerek yok, endişelenmeyin.

RDG MİNİNG'E NASIL KATILABİLİRİM?

Kayıt: Yeni kullanıcılar kayıt sırasında 10$ ödül ve her gün 0,6$ giriş ödülü kazanabilirler.

Sözleşme seçimi: Başarılı bir şekilde kayıt olduktan sonraki adım, hedeflerinize ve bütçenize uygun bir madencilik sözleşmesi seçmektir. RDG Mining, farklı ihtiyaçlarınızı karşılayacak çeşitli sözleşmeler sunar; ister yeni başlayan ister deneyimli bir madenci olun, kolayca başlayabilirsiniz.

ORTAKLIK PROGRAMI

20.000 dolara kadar ödül kazanın, böylece ekstra gelirinizi artırın. Arkadaşınızın kontratının %3'ünü ödül olarak alabilirsiniz .

Örneğin: Tavsiye ettiğiniz arkadaşınız 10.000$ değerinde bir sözleşme satın alırsa, siz 300$ ödül kazanabilirsiniz. Belirli sayıda aktif referans davet ettikten sonra, 50.000$' a kadar tek seferlik sabit bonus alacaksınız . Kaç kişiyi tavsiye ederseniz edin, gelir potansiyeliniz sınırsızdır!

Davetiye mekanizması açık ve şeffaf olup, her an kontrol edilebiliyor ve gerçek anlamda " sıfır yatırımla evde para kazanma" sağlanıyor.

Her düzeydeki kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli sözleşme seçenekleri

Bir madencilik sözleşmesi seçip aktifleştirdikten sonra, sistemin sizin için tüm işi yapmasını beklemeniz yeterli. RDG Mining'in ileri teknolojisi, madencilik operasyonlarınızın verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayarak potansiyel kârınızı en üst düzeye çıkarır.

Örneğin:

• 10$ madencilik sözleşmesi - 1 günlük süre - günde 0,60$ kazanın;

• 100$ madencilik sözleşmesi - 2 günlük süre - günde 3,5$ kazanın;

• 500$ madencilik sözleşmesi - 5 günlük süre - günde 6,25$ kazanın;

• 1.000$ madencilik sözleşmesi - 10 günlük süre - günde 13$ kazanın;

• 5.000$ madencilik sözleşmesi - 30 günlük süre - günde 75$ kazanın.

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ÇEŞİTLİ KRİPTO PARA BİRİMLERİNİ DESTEKLER

Madencilik gelirleri USDT cinsinden ödenmektedir. Peki XRP, Solana, ETH veya BTC mi istiyorsunuz? İstediğiniz zaman geçiş yapabilirsiniz. Dijital varlıklarınızı dilediğiniz gibi birleştirin, her şey kontrolünüz altında.

RDG MADENCİLİĞİ NEDEN BU KADAR POPÜLER?

RDG Mining kurulduğu günden bu yana dünya çapında 7,5 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. "Sıfır eşikli, güvenli, kullanışlı ve verimli" olmasının avantajları tüm kullanıcılar tarafından oybirliğiyle kabul edilmektedir. ABD'li 73 yaşındaki bir kullanıcı şunları söyledi: "Giriş yapma ve davet ödülleri sayesinde ayda 3.500 dolar ekstra kazanabiliyorum. Akıllı yapay zeka madenciliği sayesinde gerçek anlamda pasif gelir elde ettim."

RDG'nin asıl amacı akıllı madenciliği tamamen açmak, böylece herkesin kolayca katılıp kâr elde edebilmesini, oturum açma ve davet etkinliklerini deneyimleyebilmesini ve "birden fazla avantajın üst üste gelmesinin" mutluluğunu hissedebilmesini sağlamaktır.

GELECEK GÖRÜNÜMÜ

Kripto para piyasası güçlendikçe ve kurumsal sermaye akışı devam ettikçe, RDGMining yatırımcılara kripto para madenciliğine katılmanın ve dijital varlıkları sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde biriktirmenin kolay ve düşük eşikli bir yolunu sunuyor.

Ayrıntılı bilgi ve katılım koşulları: https://pyfmjc.com

Yasal Uyarı: Bu basın bülteninde yer alan bilgiler bir yatırım daveti teşkil etmediği gibi yatırım tavsiyesi, finansal tavsiye veya işlem önerisi de teşkil etmez. Kripto para madenciliği ve stake etme risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Kripto para birimlerine ve menkul kıymetlere yatırım yapmadan veya bunlarla işlem yapmadan önce, profesyonel bir mali danışmana danışmak da dahil olmak üzere gerekli özeni göstermeniz şiddetle tavsiye edilir.